«Рома» представила третью форму – черную со старым логотипом и с орнаментом на рукавах

Теги Рома серия А Италия adidas игровая форма стиль Футбол

«Рома» показала, какой будет ее третья форма в текущем сезоне.

Комплект от adidas исполнен преимущественно в черном цвете. У футболки на плечах размещены полосы трех цветов, а на краю рукавов расположен узор в виде орнамента.

Также в дизайне используется старый вариант логотипа с волчонком Lupetto – он применялся с 1978 по 1997 год.

Фото: asroma.com

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9 комментариев

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corazón blanco
По мне, так весьма стильно.
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D-oh!
Как же красиво! И не скажешь, что Адидас))
+11
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Almaz KENZHEBEKOV
классно
+4
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Пикачу82
Надо было ее первой делать
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Фран
Шикарная. Выглядит очень стильно. Единственная проблема - это современное бездарное представление, как у всех. Форма - это ведь не только верх, а ещё трусы и гетры. Если уж это комплект, так извольте всё показывать. Игроки в штанах на поле не играют, хоть и есть исключения.
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chudak
здорово 👍👍
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за ЦСКА и УРАЛ
Просто нет слов 👏👏👏
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k_42
Осталось перестать кирпичи на поле рожать..(((.
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Carlos
Они бы ещё в марте представили)
Но форма классная 🔥🤙
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