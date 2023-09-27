«Рома» представила третью форму – черную со старым логотипом и с орнаментом на рукавах

«Рома» показала, какой будет ее третья форма в текущем сезоне.

Комплект от adidas исполнен преимущественно в черном цвете. У футболки на плечах размещены полосы трех цветов, а на краю рукавов расположен узор в виде орнамента.

Также в дизайне используется старый вариант логотипа с волчонком Lupetto – он применялся с 1978 по 1997 год.

Фото: asroma.com

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