«Упущенное чемпионство причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак». Если ты болен, то ничего не можешь поделать, а титул был у нас в руках». Аллер о прошлом сезоне Бундеслиги

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Себастьян Аллер Здоровье Футбол

Себастьян Аллер сравнил боль от упущенной победы в Бундеслиге и рака.

В прошлом сезоне «Боруссия» упустила возможность выиграть чемпионат Германии, сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре (2:2). «Бавария» опередила дортмундцев по дополнительным показателям. 

Летом 2022 года у Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичек. Он перенес несколько операций и вернулся на поле зимой. 

«Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак» в то время.

Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это. Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения», – сказал Аллер в интервью Bild. 

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9 комментариев

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krokodilych
Ответ SCHOKKKK
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Вы как-то упускаете из виду, что это ЕГО болезнь и ЕГО жизнь. Это именно он, Себастьян Аллер, заболел раком, и чемпионство вместе с командой упустил тоже он.

Поэтому лично у него есть право на подобные сравнения. А вот у вас права на подобную уничижительную критику нет.
+13
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+13
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songbilong
Ответ SCHOKKKK
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каким надо быть придурком, чтобы хейтить больного человека?!
+12
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sema mixajlov
Ответ SCHOKKKK
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он победил рак, так что в целом имеет право
+3
0
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Loomis
Ответ llolishe
Майнц до матча с БД 8 матчей не выигрывал А играли с БД как будто последний матч в истории Довольно подозрительно-ведь особой мотивации у них небыло разве что со стороны мюнхенского клубца
Какие ещё 8 матчей? Сразу скажи, что Майнц вообще в том чемпионате не побеждал.. 4 матча прошло между ничьей с БД и победой над Баварией, которая шла на 1-ом месте
+3
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Евгений Семенченко
Ответ ЖУЛИК
Vot eblan
ну с таким ником как у тебя это конечно
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