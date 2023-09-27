«Упущенное чемпионство причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак». Если ты болен, то ничего не можешь поделать, а титул был у нас в руках». Аллер о прошлом сезоне Бундеслиги

Себастьян Аллер сравнил боль от упущенной победы в Бундеслиге и рака.

В прошлом сезоне «Боруссия» упустила возможность выиграть чемпионат Германии, сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре (2:2). «Бавария» опередила дортмундцев по дополнительным показателям.

Летом 2022 года у Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичек. Он перенес несколько операций и вернулся на поле зимой.

«Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак» в то время.

Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это. Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения», – сказал Аллер в интервью Bild.

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