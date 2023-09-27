Чемпионат Нидерландов. «Аякс» и «Фейеноорд» доиграют матч, прерванный при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры
«Аякс» и «Фейеноорд» доиграют прерванный матч 6-го тура Эредивизи.
24 сентября игра «Аякс» – «Фейеноорд» была прервана при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры. Амстердамцы сейчас занимают 14-е место в таблице.
Матч возобновится в 15:00 по московскому времени.
Чемпионат Нидерландов
6-й тур
- Дата проведения
- 27 сентября, 15.00, «Йохан Кройфф Арена»
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Аякс –
Гортер, Гоэи (Ренсх, 32), Шутало, Хато, Соса (Салах-Эддин, 46), ван ден Бомен, Тайлор, Вос, Бергейс, Боржеш, Бробби.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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