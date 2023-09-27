Чемпионат Нидерландов. «Аякс» и «Фейеноорд» доиграют матч, прерванный при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд результаты Футбол

«Аякс» и «Фейеноорд» доиграют прерванный матч 6-го тура Эредивизи.

24 сентября игра «Аякс» – «Фейеноорд» была прервана при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры. Амстердамцы сейчас занимают 14-е место в таблице.

Матч возобновится в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат Нидерландов

6-й тур

Аякс – Фейеноорд 0:3 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 сентября, 15.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АяксГортер, Гоэи (Ренсх, 32), Шутало, Хато, Соса (Салах-Эддин, 46), ван ден Бомен, Тайлор, Вос, Бергейс, Боржеш, Бробби.
ФейеноордВелленройтер, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Тимбер, Виффер, Стенгс, Игор Пайшао, Минте, Хименес.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

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1 комментарий

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Артур Артур
Технарь бы выписали и все дела
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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