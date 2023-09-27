Чемпионат Нидерландов. «Аякс» и «Фейеноорд» доиграют матч, прерванный при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры

«Аякс» и «Фейеноорд» доиграют прерванный матч 6-го тура Эредивизи.

24 сентября игра « » – « » была прервана при счете 0:3 на 55-й минуте из-за фанатов хозяев, бросавших файеры. Амстердамцы сейчас занимают 14-е место в таблице.

Матч возобновится в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат Нидерландов

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

«Аякс» на дне: фанаты файерами сорвали класико при 0:3, 14-е место, уволен спортивный директор с закупкой на 100+ млн

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