В среду, 27 сентября, в матче 7 тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Валенсии» (2.68)

Смогут ли «летучие мыши» набрать три очка в родных стенах? А может быть встречу выиграют гости? Выйдут ли на поле Яремчук и Захарян? Смогут ли украинец и россиянин отличиться результативными действиями в матче? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Валенсия»

Подопечные Рубена Барахи идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 10 очков, и на 6 баллов отстает от лидирующих «Барселоны» и «Жироны». «Летучие мыши» довольно неплохо смотрятся в атаке – 9 забитых голов, команда же пропустила 6 мячей.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу «Валенсия» продемонстрировала следующие результаты:

11.08.2023 «Севилья» – «Валенсия» 1:2 (голы у «Валенсии»: Диакаби, Герра, ассисты: Алмейда, Дуро);

18.08.2023 «Валенсия» – «Лас-Пальмас» 1:0 (гол: Пепелу);

27.08.2023 «Валенсия» – «Осасуна» 1:2 (гол у «Валенсии»: Дуро);

02.09.2023 «Алавес» – «Валенсия» 1:0;

16.09.2023 «Валенсия» – «Атлетико» 3:0 (голы: дубль Дурго, Герра, ассисты: Мартинес, Коррейя);

23.09.2023 «Альмерия» – «Валенсия» 2:2 (голы у «Валенсии»: Лопес, Герра, ассисты: Герра, Мартинес).

У «летучих мышей» из-за операции на паху выбыл центральный форвард Альберто Мари. Он вернется в строй в декабре 2023 года. Мухтар Диакаби рискует получить дисквалификацию, но чисто теоретически может сыграть с сан-себастьянцами.

Лучшие бомбардиры команды – Хави Герра и Хуго Дуро. Оба игрока в шести играх своей команды забили по три гола. Что касается лидера по голевым пасам, то это Франсиско Перес Мартинс. Игрок отдал два ассиста в шести играх.

Коротко поговорим о статистике и фактах:

«Валенсия» не проигрывает в 6 последних матчах против этого «Реала Сосьедад»;

в последних 5 играх «Валенсия» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;

в последних 5 играх «Валенсия» забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Прогноз на матч Реал – Лас-Пальмас

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе девять очков, отставая от лидеров национального первенства на пять баллов. «Реал Сосьедад» много забивает – 12 голов, что является четвертым показателем в лиге. Пропускают сан-себастьянцы тоже немало – 10 голов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» продемонстрировал следующие результаты:

12.08.2023 «Реал Сосьедад» – «Жирона» 1:1 (гол у сан-себастьянцев: Кубо, ассист: Муньос);

19.08.2023 «Реал Сосьедад» – «Сельта» 1:1 (гол у сан-себастьянцев: Мугуруза, ассист: Кубо);

25.08.2023 «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад» 0:0;

02.09.2023 «Реал Сосьедад» – «Гранада» 5:3 (голы у сан-себастьянцев: Кубо дубль, Оярсабаль, Субименди, Мугуруза, ассисты: Траоре, Мендес, Оярсабаль);

17.09.2023 «Реал» – «Реал Сосьедад» 2:1 (голы у сан-себастьянцев: Мугуруза);

24.09.2023 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» 4:3 (голы у сан-себастьянцев: Кубо, Оярсабаль дубль, Мендес, ассисты: Мендес, Мерино).

Лучший бомбардир сан-себастьянцев – Такефуса Кубо. В активе японцев 4 гола в семи сыгранных матчах. Лучший ассистент – Брайс Мендес. Игрок отдал три результативные передачи в семи играх.

Отметим, что из-за травмы подколенного сухожилия не сыграет Андре Силва, также не примет участия в матче и Мартин Меркеланц, у него травма колена. Кроме того, под вопросом и участие в игре Арсена Захаряна. Экс-динамовец болен, и должен восстановиться 26 сентября, однако не ясно, даст ли Иманол Альгуасил возможность игроку выйти в стартовом составе или вовсе появиться на поле в игре с «летучими мышами».

Коротко говорим о статистике и фактах:

«Реал Сосьедад» забивает в 8 последних матчах;

в последних 5 играх «Реал Сосьедад» пропускает в среднем 1.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Реал Сосьедад» забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад»

Команды суммарно 160 раз играли против друг друга. «Валенсия» побеждала соперника в 69 встречах, а сан-себастьянцы праздновали победу 50 раз. Что касается голов, то «летучие мыши» отправили в ворота соперника 254 гола, но при этом пропустили 217 мячей. Три последние игры команд закончились следующими результатами:

25.02.2023. Примера. «Валенсия» – «Реал Сосьедад» 1:0;

06.11.2022. Примера. «Реал Сосьедад» – «Валенсия» 1:1;

06.02.2022. Примера. «Валенсия» – «Реал Сосьедад» 0:0.

Обе команды, в целом, ровно идут в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, да и турнирное положение коллективов ни у кого не вызывает удивления. В предстоящей встрече, с примерно равными шансами, может победить и «Валенсия», и «Реал Сосьедад», впрочем, сделаем выбор в пользу «летучих мышей» – все-таки команда играет на своем поле. Наш прогноз – победа «Валенсии».

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу хозяев поля коэффициент 2.68, ничья оценена в солидные 3.14, а победа сан-себастьянцев оценивается в 2.84.

Где смотреть матч Валенсия – Реал Сосьедад

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