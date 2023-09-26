В среду, 27 сентября, сыграют Челси и Брайтон в рамках Кубка Английской Лиги.

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Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Брайтон

Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Брайтон