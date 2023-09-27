«Реал» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 27.09.2023, Примера

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В среду, 27 сентября, в матче 7 тура испанской Примеры, мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – Наш прогноз – победа «Реала» (1.25), ИТБ 2.5 (1.88)

Смогут ли «сливочные» набрать три очка в матче с середняком лиги? Чем ответят гости? Кто из футболистов отличится голами и результативными передачами? Ответы на эти вопросы вы узнаете только после просмотра матча. Наш прогноз на игру поможет сделать вам осмысленную ставку.

«Реал»

 

«Сливочные» пока идут лишь на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Положение команды Анчелотти нельзя назвать приемлемым, но и катастрофой не пахнет – от лидирующих «Барселоны» и «Жироны» команду отделяет одно очко.

Подопечные Карло Анчелотти наколотили 11 голов – это пятый результат в лиге, а пропустили 6 мячей. Если же говорить о статистике выступления в Примере, то предыдущие шесть игр чемпионата команда провела следующим образом:

  • 12.08.2023 «Атлетик» – «Реал» 0:2 (голы: Родриго, Беллингем, ассисты: Карвахаль, Алаба);
  • 19.08.2023 «Альмерия» – «Реал» 1:3 (голы «Реала»: Беллингем дубль, Винисиус ассисты: Кроос, Беллингем);
  • 25.08.2023 «Сельта» – «Реал» 0:1 (гол: Беллингем, ассист: Хоселу);
  • 02.09.2023 «Реал» – «Хетафе» 2:1 (голы «Реала»: Хоселу, Беллингем);
  • 17.09.2023 «Реал» – «Реал Сосьедад» 2:1 (голы «Реала»: Вальверде, Хоселу, ассисты: Гарсия);
  • 24.09.2023 «Атлетико» – «Реал» 3:1 (гол «Реала»: Кроос).

Если говорить об индивидуальной статистике игроков, то лучшим бомбардиром «сливочных» является Джуд Беллингем – англичанин в семи играх своего клуба наколотил шесть мячей. Ну а лучший распасовщик – Фран Гарсия, отдавший два ассиста в семи играх.

«Сливочным» в предстоящей встрече не помогут Тибо Куртуа – голкипер получил надрыв крестообразной связки, и появится на поле не раньше марта 2024 года, Едер Милитао выбыл с тем же недугом, и восстановится примерно в те же сроки, что и Куртуа. Арда Гюлер повредил мениск, и вернется в строй примерно 28 сентября этого года. Также сейчас в лазарете команды Винисиус – у него травма бицепса бедра, а ориентировочный срок восстановления игрока: 26 сентября. Чисто теоретически бразилец может помочь своей команде, однако вряд ли Анчелотти поставит его в основной состав.

Коротко поговорим о статистике и фактах:

  • «Сливочные» успешно играют против «Лас-Пальмаса» – забивают этой команде в последних 10 матчах, и не проигрывают в последних 7 матчах;
  • в целом, «Реал» надежен в обороне – в среднем 1.00 пропущенных гола за игру (статистика последних 5 игр), впрочем, в последних 3 матчах команда пропускает;
  • в целом, «Реал» неплох в атаке – в среднем 1.40 забитых гола за игру (статистика последних 5 игр), команда забивает в 3 последних матчах.

«Лас-Пальмас»

 

Команда идет на 15 месте в турнирной таблице, опережая команды из зоны вылета только на одно очко. В активе «Лас-Пальмаса» 5 баллов, два забитых, и четыре пропущенных мяча. Если же говорить о выступлении команды в Примере, то в нынешнем сезоне она продемонстрировала следующие результаты:

  • 12.08.2023 «Лас-Пальмас» – «Мальорка» 1:1 (гол «Лас-Пальмаса»: Хонатан Виера);
  • 18.08.2023 «Валенсия» – «Лас-Пальмас» 1:0;
  • 25.08.2023 «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад» 0:0;
  • 03.09.2023 «Жирона» – «Лас-Пальмас» 1:0;
  • 17.09.2023 «Севилья» – «Лас-Пальмас» 1:0;
  • 24.09.2023 «Лас-Пальмас» – «Гранада» 1:0 (гол: Кириан Родригес, ассист: Каба).

За команду в нынешнем сезоне забивали только Родригес и Виера – по голу в шести играх, ну а лучший ассистент: Каба с голевым пасом в четырех сыгранных встречах. «Лас-Пальмасу» в матче с «Реалом» не поможет Альберто Молеиро. Хавбек выбыл на неопределенный срок из-за травмы подколенного сухожилия.

Коротко поговорим о статистике и фактах:

  • «Лас-Пальмас» в последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру;
  • команда в последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Реал» – «Лас-Пальмас»

 

История противостояния команд насчитывает 78 матчей, в которых 53 побеждал «Реал», а 9 раз победу праздновали футболисты «Лас-Пальмаса». Отметим, «сливочные» наколотили в ворота соперника 204 гола, а пропустили 74 мяча. В последних трех играх были зафиксированы следующие результаты

  • 01.03.2017. Примера. «Реал» – «Лас-Пальмас» 3:3;
  • 05.11.2017. Примера. «Реал» – «Лас-Пальмас» 3:0;
  • 31.03.2018. Примера. «Лас-Пальмас» – «Реал» 0:3.

В предстоящей встрече все очевидно – «Реал» должен без особых проблем забирать три очка. «Сливочные» стабильно играют против середняков и аутсайдеров национального первенства, побеждая такие команды с завидной регулярностью. «Лас-Пальмас», в лучшем случае, может рассчитывать только на нулевую ничью, и наверняка постарается «засушить» игру. Впрочем, «Реал» возьмет три очка в этой встрече. Наш прогноз – победа «Реала».

Аналитики букмекерской конторы «Бетбум» согласны с нашими доводами, и дают на победу «Реала» коэффициент 1.25, на ничью – 6.51 , а на победу «Лас-Пальмаса» – 11.03.

Где смотреть матч Реал – Лас-Пальмас

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Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Дата проведения
27 сентября, 20.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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