Колыванов об уровне РПЛ: «Не думаю, что он снизился. Плюс-минус такой же, как 4 года назад. Надо потерпеть, когда-то нас вернут»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Колыванов Чемпионат.com Футбол

Игорь Колыванов не считает, что уровень Мир РПЛ снизился.

«Не думаю, что уровень снизился. Плюс-минус такой же, как четыре года назад. Понятно, что всегда хочется видеть иностранцев высокого класса, чтобы другие футболисты к ним тянулись и росли.

По объективным причинам пока их нельзя пригласить. Жалко, что мы не играем отборочные на международные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Надо потерпеть. Когда-то нас вернут», – сказал бывший игрок сборной России. 

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2 комментария

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StHappyOne
Если «терпеть» то никто никуда не вернет
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Никому_никабельный
Как же банально и примитивно. Все как под копирку. К чему вообще публиковать такое?
В чём и кому интерес?
Заполнить новостную ленту больше не чем?
+2
0
+2
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