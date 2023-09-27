Колыванов об уровне РПЛ: «Не думаю, что он снизился. Плюс-минус такой же, как 4 года назад. Надо потерпеть, когда-то нас вернут»

Игорь Колыванов не считает, что уровень Мир РПЛ снизился.

«Не думаю, что уровень снизился. Плюс-минус такой же, как четыре года назад. Понятно, что всегда хочется видеть иностранцев высокого класса, чтобы другие футболисты к ним тянулись и росли.

По объективным причинам пока их нельзя пригласить. Жалко, что мы не играем отборочные на международные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Надо потерпеть. Когда-то нас вернут», – сказал бывший игрок сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS