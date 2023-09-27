Ромеу про 2:2 с «Мальоркой»: «Барсе» не позволили доминировать, как мы хотели. Они легко контратаковали – пришлось много бегать»

Теги Барселона Мальорка Ла Лига судьи Ориоль Ромеу видеоповторы Ламин Ямаль Футбол

Ориоль Ромеу подвел итоги матча с «Мальоркой».

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2).

На 65-й минуте арбитр после просмотра ВАР отменил пенальти в пользу «Барселоны» после падения Ламина Ямаля в штрафной площади.

«Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей.

Тот факт, что они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить этот момент, потому что нам это необходимо.

Я почти не видел [эпизод с отмененным] пенальти. Если судья это видит, нужно это уважать», – сказал полузащитник «Барселоны».

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1 комментарий

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ljolik888
Пенальти был или не был это не важно . А вот отвратительная игра , где кроме Гави , Лопеса и Ямаля ни кто играть не хотел это отстой . Да Рафинья забил , но как и все другие играли плохо . Столько пасов в никуда я уже давно не припомню .
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