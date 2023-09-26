Вратарь «Родины» Городовой о Якутии: «Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак – а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов выбрался»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Б Якутия Алексей Городовой Родина Москва алкоголь и спорт Футбол

Голкипер «Родины» Алексей Городовой рассказал о выступлениях за «Якутию».

Городовой выступал за «Якутию» во Второй лиге в сезоне-2013/2014.

– Из «Сахалина» ты махнул в «Якутию». Как там погодка?

– Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту – и под одеяло.

Играли в мороз – минус 10-12 градусов. Несколько раз жестко болел после этого, температура – под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал – и все, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке.

Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

– Разница в часовых поясах мешала?

– О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак – а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что еще там делать. Единственное позитивное в Якутске – новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили, – сказал Городовой.

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13 комментариев

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НеПотерплю!
Его удивляет, что люди могут выпить водочки в три-четыре часа дня?)
+5
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OldRedWhite
Ответ НеПотерплю!
Его удивляет, что люди могут выпить водочки в три-четыре часа дня?)
Удивляет , что так припозднились !
+3
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+3
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Джорджио Че
Ответ KOTOV71
- 10 это тепло , бухают везде хоть в Сочи,хоть в Якутске, климат на это не влияет, кинотеатров тоже полно.
В Сочи есть чем заняться ещё, а во многих городах нет. Что Якутия, что Норильск, что Вологда и т.д.
+3
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Александр Александрович
Представляю эти фильмы что смотрят вратари в кинотеатрах
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Назар Игорь
Один якут выбрался, теперь вместе с Дзюбой Мегафон рекламирует.
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Тиджани Бабангида
«Якутские футболисты» в целом звучит как мем
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Джорджио Че
Досуг это досуг, что тут подразумевать? Увлечения, хобби, интересное времяпрепровождение и удовольствие от этого.

Про мировосприятие писать не буду, слишком долго. Но если вы считаете, что жизнь в Якутии, Сочи, Нью-Йорке или в трущобах Лаоса не имеет разницы, то ок. Для меня разница огромна, это разные миры. Спорить не вижу смысла.
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Джорджио Че
Ответ KOTOV71
Люди работают, учатся, женятся,детей рожают,как и Везде! Живут - одним словом.
Речь не про базовые вещи: типа спят, едят, ходят в туалет, рожают детей. А в досуге и мировосприятии. Можно все это делать в условном Сочи, можно в Якутии, можно в Лондоне или Нью-Йорке. Разница есть же наверно, да?)
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OldRedWhite
Ответ Александр Александрович
Представляю эти фильмы что смотрят вратари в кинотеатрах
Знаменитое Якутское кино !
Малобюджетное очернительство РФ , неужели не слыхали?
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