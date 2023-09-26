Александр Филимонов: «Некоторые ветераны по технике и интеллекту намного лучше действующих игроков. Это факт»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Филимонов Футбол

Александр Филимонов сравнил свое поколение футболистов и нынешнее.

«С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов все намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт.

Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки», – заявил бывший вратарь сборной России.

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11 комментариев

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Roman
Мостовой, и как игрок лучше всех, и как тренер, и как игрок, и как эксперт
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catcher69
Ответ Roman
Мостовой, и как игрок лучше всех, и как тренер, и как игрок, и как эксперт
а то ))))))))
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S<>M
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Ser Kay
Что ответит Мостовой?)
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btg2c7jhjf
Саня, это ты про игру сборной России -Украины?
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Peter Parker
Ну и? Тот же Карпин, наверное, до сих пор по технике и игровому интеллекту далеко впереди всего своего Ростова. Только это все уже не имеет значения, если ты эти навыки не используешь, например, не передаешь молодым.
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Aleksey Dolmatov
Ответ S<>M
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Там все же была техника) интеллект проявлялся во время брака)
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cockroach
Ответ Aleksey Dolmatov
Там все же была техника) интеллект проявлялся во время брака)
👏
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