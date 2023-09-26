Александр Филимонов: «Некоторые ветераны по технике и интеллекту намного лучше действующих игроков. Это факт»

Александр Филимонов сравнил свое поколение футболистов и нынешнее.

«С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов все намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт.

Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки», – заявил бывший вратарь сборной России.

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