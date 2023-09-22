Филимонов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «У нас глубочайший кризис в футболе, но так бы сказал любой тренер сборной. Ему выгоднее, чтобы россияне играли в Европе»

Александр Филимонов оценил слова Валерия Карпина об отъезде игроков из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам по возможности уезжать из : «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ».

– Как отреагировали на слова Карпина, который посоветовал игрокам уезжать за границу при первой возможности?

– Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную.

Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе.

Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным.

– Но тогда станет слабее наш собственный чемпионат.

– Значит, на место ушедших должны прийти игроки не хуже. Но они не приходят. У нас глубочайший кризис в российском футболе, – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

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