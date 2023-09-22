Филимонов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «У нас глубочайший кризис в футболе, но так бы сказал любой тренер сборной. Ему выгоднее, чтобы россияне играли в Европе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Филимонов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Филимонов оценил слова Валерия Карпина об отъезде игроков из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам по возможности уезжать из РПЛ: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ».

– Как отреагировали на слова Карпина, который посоветовал игрокам уезжать за границу при первой возможности?

– Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную.

Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе.

Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным.

– Но тогда станет слабее наш собственный чемпионат.

– Значит, на место ушедших должны прийти игроки не хуже. Но они не приходят. У нас глубочайший кризис в российском футболе, – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Зачем условному наследнику Кокорина уезжать? Тут и платят лучше и вопросы за тебя решают, если нахулиганишь. А там тренироватся больше надо, за один русский паспорт на поле не выпустят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
«В нашем футболе все прекрасно,а Карпин - враг» - из методички ура-патриота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий