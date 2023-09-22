Филимонов о «Спартаке»: «Чемпионства не будет с такой игрой. Не знаю, какие задачи у Абаскаля – занять 5-е или 10-е место хочет, может»

Александр Филимонов не верит в чемпионство «Спартака».

– Вы бы дали Абаскалю время?

– Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

– Не верите в шансы на золото?

– Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?

Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место. Тогда да. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет, – сказал экс-вратарь «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS