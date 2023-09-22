Филимонов о «Спартаке»: «Чемпионства не будет с такой игрой. Не знаю, какие задачи у Абаскаля – занять 5-е или 10-е место хочет, может»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов не верит в чемпионство «Спартака».

– Вы бы дали Абаскалю время?

– Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

– Не верите в шансы на золото?

– Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?

Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место. Тогда да. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет, – сказал экс-вратарь «Спартака».

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19 комментариев

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Марксово Поле
Ответ Тиджани Бабангида
Попадание в пятерку будет успехом. Хоть с Абаскалем хоть без него
Пару месяцев назад состав был пожиже, а заняли 3 место. Сейчас состав погуще, значит успехом будет попадание в пятёрку... Вы знакомы с такой наукой как формальная логика ? Рекомендую ознакомится.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Дмитрий9779
Спартаку надо работать в спокойном режиме,убрать всё "величие","лучшая атака" и прочий "дух".
А главное убрать подальше этих ветеранов . Они ведь первые начинают петь дифирамбы , после которых начинают шутить про чемпионство за 3 тура и тп
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Дмитрий9779
Спартаку надо работать в спокойном режиме,убрать всё "величие","лучшая атака" и прочий "дух".
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Игрок777
Мостовой корешей подтянул😅
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muradka66
Ответ Дмитрий9779
Не только ветеранов,там много кто воду мутит.Серьёзный клуб,хорошие финансы,а организация не очень,но кого-то это устраивает.
Тех, кто у кормушки, очевидно
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icer23
"Аааах, мама дорогая!"... Не стереть из памяти ..
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Дмитрий9779
Ответ feelthedroom@mail.ru
А главное убрать подальше этих ветеранов . Они ведь первые начинают петь дифирамбы , после которых начинают шутить про чемпионство за 3 тура и тп
Не только ветеранов,там много кто воду мутит.Серьёзный клуб,хорошие финансы,а организация не очень,но кого-то это устраивает.
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goshforever
Наверно, пора Дмитрию Назарову подключиться с новым стихом для снятия рыжего. Или он завязал?)
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Владимир Молявин
Увидим всё в конце сезона.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Дмитрий9779
Не только ветеранов,там много кто воду мутит.Серьёзный клуб,хорошие финансы,а организация не очень,но кого-то это устраивает.
Ты прав
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