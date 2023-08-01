Рафаэл Леау: «Милан» – подходящий клуб для новых целей: победа в Лиге чемпионов или «Золотой мяч»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау заявил, что может выиграть «Золотой мяч», играя за «Милан».

В июне полузащитник подписал новое соглашение с «россонери» до 2026 года.

«Я остался в клубе, потому здесь мне помогли достичь моих целей. Мы вместе выиграли Серию А, и в этом клубе я вырос как футболист.

Думаю, что это подходящий клуб для продолжения карьеры и достижения новых целей – таких, как победа в Лиге чемпионов или «Золотой мяч», – сказал португальский футболист в интервью ESPN.

В 2022 году Рафаэл Леау занял 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».

Португалец перешел в миланский клуб в 2019 году. Он провел 162 матча за «Милан», забил 41 гол и сделал 29 ассистов.

19 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
удачи Леау, как нам повезло с тобой
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headmaster
Ответ Mykytka
Это с какой? Тонали - очень неприятный трансфер, да. Все остальное - никто так не усилился в это ТО, как Милан. Я про итальянские клубы. Бороться будет в любом случае тяжело, но пока по трансферам Милан усилился однозначно.
Я видимо пропустил часть трансферов. Распишешь подробнее?
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FEF2
Ответ headmaster
Я видимо пропустил часть трансферов. Распишешь подробнее?
Под статьей написаны буквы М И Л А Н, это тег, перейдя по нему увидишь новости.
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Bulat89
Один из лучших на левом фланге,сильнее разве,что Мбаппе и Винисиус.
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AC_Milan_7
Надеюсь Милан будет регулярно играть в плей офф ЛЧ! На сегодня такие цели будут более реальны
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Stewart D.
ахаахах
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Mykytka
Ответ headmaster
Рад что Милан сохранил Леау. Но с их текущей трансферной политикой за победу в Серии А тяжело бороться будет, не то что ЛЧ. Но в любом случае удачи
Это с какой?
Тонали - очень неприятный трансфер, да.
Все остальное - никто так не усилился в это ТО, как Милан. Я про итальянские клубы.

Бороться будет в любом случае тяжело, но пока по трансферам Милан усилился однозначно.
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headmaster
Ответ psixyec
Ахахаха, смешно. Это недоразумение дай бог в зону ЛЕ попадет по окончании сезона.
Молодец. Быстренько ты залайкал сам себя и заминусил остальные комментарии.
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Тухель
Ответ ZA.RMA
Не знаю, я бы не стала говорить, что все эти ЗМ липовые..может быть немного спорные) Тот же ЗМ Модрич - разве не заслужил? Он конечно звездный игрок, но в эпоху процветания Месси-Роналду выиграть его - уже говорит, что не всегда работает хайп. Если же Милан выиграет ЛЧ, и при этом Леау проявит себя наилучшим образом, забьет хотя бы 8-10 решающих голов, и в своей лиге будет показывать хороший футбол - побороться точно сможет) Из ряда фантастики, но…
Роналду ушел из Мадрида и по этому не получил ЗМ. Остался бы КР в РМ, то он бы получил ЗМ 100%.
Голосование на ЗМ нынешнее полное говно. Верное не верное голосование в какие то определенные года это споры для детишек. Раньше я понимал за что дают ЗМ и условно к ЗМ 2007 у меня нет вопросов, к ЗМ 2008 у меня нет вопросов, к ЗМ 2009 у меня нет вопросов, а дальше с изменением правил голосований все пошло по
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