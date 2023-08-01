Рафаэл Леау: «Милан» – подходящий клуб для новых целей: победа в Лиге чемпионов или «Золотой мяч»
Рафаэл Леау заявил, что может выиграть «Золотой мяч», играя за «Милан».
В июне полузащитник подписал новое соглашение с «россонери» до 2026 года.
«Я остался в клубе, потому здесь мне помогли достичь моих целей. Мы вместе выиграли Серию А, и в этом клубе я вырос как футболист.
Думаю, что это подходящий клуб для продолжения карьеры и достижения новых целей – таких, как победа в Лиге чемпионов или «Золотой мяч», – сказал португальский футболист в интервью ESPN.
В 2022 году Рафаэл Леау занял 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».
Португалец перешел в миланский клуб в 2019 году. Он провел 162 матча за «Милан», забил 41 гол и сделал 29 ассистов.
Тонали - очень неприятный трансфер, да.
Все остальное - никто так не усилился в это ТО, как Милан. Я про итальянские клубы.
Бороться будет в любом случае тяжело, но пока по трансферам Милан усилился однозначно.
Голосование на ЗМ нынешнее полное говно. Верное не верное голосование в какие то определенные года это споры для детишек. Раньше я понимал за что дают ЗМ и условно к ЗМ 2007 у меня нет вопросов, к ЗМ 2008 у меня нет вопросов, к ЗМ 2009 у меня нет вопросов, а дальше с изменением правил голосований все пошло по