Рафаэл Леау: «Милан» – подходящий клуб для новых целей: победа в Лиге чемпионов или «Золотой мяч»

Рафаэл Леау заявил, что может выиграть «Золотой мяч», играя за «Милан».

В июне полузащитник подписал новое соглашение с «россонери» до 2026 года.

«Я остался в клубе, потому здесь мне помогли достичь моих целей. Мы вместе выиграли Серию А, и в этом клубе я вырос как футболист.

Думаю, что это подходящий клуб для продолжения карьеры и достижения новых целей – таких, как победа в или «Золотой мяч», – сказал португальский футболист в интервью ESPN.

В 2022 году занял 14-е место в голосовании на « ».

Португалец перешел в миланский клуб в 2019 году. Он провел 162 матча за « », забил 41 гол и сделал 29 ассистов.