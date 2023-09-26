Алаев о зарплатах игроков РПЛ: «В целом по лиге они сильно упали. Никто не жирует»

Теги Ростов премьер-лига Россия Факел Александр Алаев деньги Футбол

Александр Алаев описал ситуацию с зарплатами игроков Мир РПЛ.

– Все клубы очень внимательно относятся к своим финансам. Нет такого, чтобы только потратить деньги. Все пытаются заработать самостоятельно. Любой спонсор или акционер просто так тратить не дает. Сложности очевидны, все не так хорошо, как вы преподносите.

– Понимаю сложности клубов второй восьмерки, в частности «Факела» и «Ростова», которым надо откуда-то брать деньги, чтобы конкурировать с богачами, да еще и ездить при этом на поездах и автобусах из-за закрытых аэропортов. В чем сложности тех, кому дают денег госкорпорации целевым финансированием?

– У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты – в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать – ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика, – сказал президент РПЛ. 

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24 комментария

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Зелёный гопник
Зобнин точно жирует😄
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Алексей Ненахов
А мы то как не жируем на зарплату в 30 т в месяц
+12
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Алексеич (Ростов-Дон)
Точно прям никто не жирует? Ах да, под "жирует" можно же любое определение подвести.
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PIT-BUL
напишите номер карты для помощи футболистам, я рублей 300 скину
+5
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Recreated
...идет серьезная борьба за болельщика.....с помощью фанайди, да!?
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Ебздрогыч
Это правда, даже в Зените вон как премиальные сократили, еще и в рублях платить начали!
+8
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hiper26
Ответ Ебздрогыч
Это правда, даже в Зените вон как премиальные сократили, еще и в рублях платить начали!
Холопам поднимут тарифы на газ на 20%. Национальное достояние как никак.
+4
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Кроме одной газовой горелки
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Такие дела
Ответ Ебздрогыч
Это правда, даже в Зените вон как премиальные сократили, еще и в рублях платить начали!
Скоро, судя по всему, Зенитку распустят или передадут на баланс городу
+3
-1
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Сергей Жарковский
Кто не жирует? Огласите весь список, пожалуйста!
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Pertinax Gandi
Ответ Ебздрогыч
Это правда, даже в Зените вон как премиальные сократили, еще и в рублях платить начали!
Безобразие
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Shumi-jr
Ответ Pavelaznaurov
Особенно страдают Зобнин и Джикия…
Дзюба, последний хрен без соли доедает в Локо
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Классный руководитель
Смешной до ужаса
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bubareska
Когда это зарплаты российских футболистов падали? Было такое когда-нибудь?
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Pavelaznaurov
Особенно страдают Зобнин и Джикия…
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Игорь М.
Нужно не по лиге смотреть, а в среднем по стране и бюджетникам. Они сами не зарабатывают
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Dmitry Orlov
Ну у Кокорина в "сытые времена" вроде была зп 5 млн евро. У Дзюбы в Зените - вроде бы 4 млн. Сейчас среди "паспортистов" столько не платят никому. Да и среди НЕпаспортистов - не знаю, после ухода Малкома и Ловрена остались ли вообще такие.
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Pavelaznaurov
Ответ Shumi-jr
Дзюба, последний хрен без соли доедает в Локо
Он то только наши первый взгляд легкомысленный —— на самом деле оборотистый тип….
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