Николас Гонсалес и «Фиорентина» продлят контракт. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро

Теги Фиорентина премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Брентфорд Николас Гонсалес Футбол

Николас Гонсалес и «Фиорентина» согласовали новый долгосрочный контракт.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, минувшим летом «Брентфорд» предлагал за 25-летнего вингера сборной Аргентины более 40 млн евро, но «фиалки» ответили отказом.

Действующее соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2026 года.

В 4 матчах сезона Серии А на счету Гонсалеса 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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леннорыч-абрамович
А Александрас Кокорес когда за 120+ в Сити?
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ST-L
Ответ леннорыч-абрамович
А Александрас Кокорес когда за 120+ в Сити?
когда закончатся петросяны на спортс
0
0
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