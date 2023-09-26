Николас Гонсалес и «Фиорентина» продлят контракт. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро
Николас Гонсалес и «Фиорентина» согласовали новый долгосрочный контракт.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, минувшим летом «Брентфорд» предлагал за 25-летнего вингера сборной Аргентины более 40 млн евро, но «фиалки» ответили отказом.
Действующее соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2026 года.
В 4 матчах сезона Серии А на счету Гонсалеса 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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