«Факел» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Рубин» сыграет в гостях с «Факелом» в 9-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
2 комментария