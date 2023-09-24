Гол «Реала» «Атлетико» отменен из-за офсайда у Рюдигера. Немец не дотянулся до мяча после навеса – бил Алаба

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Давид Алаба Антонио Рюдигер Хавьер Альберола Рохас Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Судья не засчитал гол «Реала» в ворота «Атлетико» в конце 1-го тайма.

На 44-й минуте дерби хавбек Джуд Беллингем сделал навес в штрафную площадь соперника. Антонио Рюдигер, находившийся в положении вне игры и боровшийся с двумя игроками «Атлетико», до мяча не дотянулся, но сумел пробить Давид Алаба. Мяч попал в штангу, отскочил к Эдуардо Камавинга, и француз отправил его в сетку.

Хавьер Альберола Рохас сразу просигнализировал о том, что взятие ворот засчитано не будет. Таким образом, «Реалу» не удалось сравнять счет, на перерыв команда ушла при 1:2 в пользу «Атлетико».

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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7 комментариев

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Никита Смолов
Ответ Богдан Агафонов
Не дотянулся значит и офсайда быть не должно. Давно пора убирать этот бред, именуемый пассивным офсайдом
Бред это ты написал!

Защитники вынуждены были играть по нему, не было бы его, защитник сыграл бы первый на мяче. Вратарю тоже не понятно на кого реагировать.

Офсайд 100%
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+4
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corazón blanco
Самое интересное, что судья сначала зафиксировал офсайд- что правильно, все-таки Рюдигер влиял на эпизод напрямую. Но вот потом он зафиксировал нарушение со стороны Рюдигера- в общем решил перестраховаться, хотя там скорее Рюдигера держал защитник. Но тем не менее все справедливо.
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Проверим!Проверим!!
Глупее правила «пассивного офсайда» нужно еще постараться поискать
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