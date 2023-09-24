Гол «Реала» «Атлетико» отменен из-за офсайда у Рюдигера. Немец не дотянулся до мяча после навеса – бил Алаба

Судья не засчитал гол «Реала» в ворота «Атлетико» в конце 1-го тайма.

На 44-й минуте дерби хавбек сделал навес в штрафную площадь соперника. , находившийся в положении вне игры и боровшийся с двумя игроками «Атлетико», до мяча не дотянулся, но сумел пробить . Мяч попал в штангу, отскочил к , и француз отправил его в сетку.

сразу просигнализировал о том, что взятие ворот засчитано не будет. Таким образом, «Реалу» не удалось сравнять счет, на перерыв команда ушла при 1:2 в пользу «Атлетико».

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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