Орлов об ауте «Зенита» перед голом «Локо»: «Ты за кого играешь, Круговой, зачем в борьбу бросил? По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Спрашивать надо жестко, они играют за большие зарплаты»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Вильмар Барриос Данил Круговой Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов ответил на слова Данила Кругового об ауте в матче с «Локомотивом».

Матч 9-го тура Мир РПЛ завершился победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 2:1. Победный гол «Локомотива» на 91-й минуте был забит после вброса аута «Зенитом» – Круговой  бросил мяч хавбеку Вильмару Барриосу. Полузащитник Максим Глушенков совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.

После матча Круговой заявил, что между ним и Барриосом в данном моменте произошло недопонимание: «Хотел кинуть Барриосу под левую ногу, как я это и сделал, чтобы он вынес в одно касание, а он решил пропустить мяч».

«Я прочитал слова Кругового: «Я вбросил мяч из-за боковой под левую ногу Барриосу». Мне хочется ему сказать. Есть футбольные правила. Ты играешь в команде мастеров, но делаешь столько ошибок, которые себе юноши не должны позволять, если они хорошего уровня.

Зачем ты вбрасываешь мяч в сторону своих ворот? «Локомотив» прессингует, и они ждут этого, чтобы вы отдавали мяч к своим воротам. Бросай вдоль бровки вперед. Ты бросаешь не просто поперек поля, а чуть назад. И твой вброс – должен был отбить левой ногой. Почему ты это решил? А возле него находился Глушенков, и получилось, что ты дал пас ему. Затем Глушенков сделал голевую передачу. Ты за кого играешь, Круговой? Это удивительно.

Конечно, Барриос проиграл борьбу. Но ты зачем в борьбу бросил? И теперь ищешь оправдания, что якобы виноват Барриос. По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Зачем ты вообще это вбрасываешь в медиаполе? Они играют за большие зарплаты, в том числе Круговой. С них надо очень жестко спрашивать», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

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25 комментариев

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красавцы, определили крайнего, как скоро Круговой поедет в Оренбург/Сочи, в цска уже не позовут, из Уфы надо было переходить...)
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Александр Зубков
Ответ Михаил Опякин
Всех собак на парня повесят
Дело то в том , что парень сам решил повесить всех собак. Типа я неуиновен. Это Барриос. Орлов тут прав- такие вещи остаются внутри клуба.
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luu
Орлов здесь прав, но самое удивительное, что Круговой игравший 15 мин вообще не видит своей вины, а спихнул всё на Барриоса проведшего полный матч
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Novak
Спортс, почему вы продолжаете писать, что Глушенков мяч отобрал, если это сделал Сулейманов? И в статьях вчера это было, и сегодня в новостях продолжается.
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красавцы, определили крайнего, как скоро Круговой поедет в Оренбург/Сочи, в цска уже не позовут, из Уфы надо было переходить...)
В Краснодаре почти все нормально приживаются, ваши брошенки.
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Prado
Полная деквалификация (С)!
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Дмитрий9779
Ответ BORGOMI
Борзыкин как в воду глядел, когда говорил, что крайним объявят именно россиянина
Ахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣на Борзыкина ссылаться🤣🤣🤣🤣🤣
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Леван Мкртчян
Ответ luu
Орлов здесь прав, но самое удивительное, что Круговой игравший 15 мин вообще не видит своей вины, а спихнул всё на Барриоса проведшего полный матч
В плане пихания за аут назад ( в целом, а не конкретно тут)--вообще не прав.
Та же Барса ( а Орлов упомянал топ клубы) с помощью аута назад разбивает персональную опеку и делает это очень успешно. Там несколько игроков освобождают пространство на сменах позиции , а один отбегает назад и получает мяч на ход ,а не в статике. В 99% случаев они успешно сохраняют мяч таким приемом
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Алекс 777
Ответ Александр Зубков
Дело то в том , что парень сам решил повесить всех собак. Типа я неуиновен. Это Барриос. Орлов тут прав- такие вещи остаются внутри клуба.
Боррис ты не прав!
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Anton Rubtsov
А ты что за комментатор, Гена?
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Дмитрий9779
Скажи Даня,что к такой ситуации привела несогласованность и все бы все поняли,но ..да пёс с ним,поезд ушел.
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Водяра
Нашли козла отпущения. Орлов получил задание от Медведя мочить Кругового.
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Coodesnik
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красавцы, определили крайнего, как скоро Круговой поедет в Оренбург/Сочи, в цска уже не позовут, из Уфы надо было переходить...)
никто урайнего не определял. крайний в этой жизни только ты.
а Круговой сыграл, в этом эпизоде очень глупо. Отдал мяч сопернику в конце игры,что привелу к голу. Что тут не так,крайний?
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Nissan 0123
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красавцы, определили крайнего, как скоро Круговой поедет в Оренбург/Сочи, в цска уже не позовут, из Уфы надо было переходить...)
Потому что он после игры свалил все на Барриоса, мол, это он все виноват, а я не при делах
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SkSK
Ответ luu
Орлов здесь прав, но самое удивительное, что Круговой игравший 15 мин вообще не видит своей вины, а спихнул всё на Барриоса проведшего полный матч
Так ее и нет в сравнении с Барриосом. Посмотрите как кидают акты в таких ситуациях. точно так же, как Круговой. А сколько игроков постом сделают тоже самое, что Барриос???
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Johnie
Вот оно как, оказывается.
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Орлов об ауте Халка в 1/8 против Чили в 2014: ты куда кидаешь? Ты за кого играешь?
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