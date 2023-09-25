Орлов об ауте «Зенита» перед голом «Локо»: «Ты за кого играешь, Круговой, зачем в борьбу бросил? По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Спрашивать надо жестко, они играют за большие зарплаты»

Геннадий Орлов ответил на слова Данила Кругового об ауте в матче с «Локомотивом».

Матч 9-го тура Мир завершился победой « » над «Зенитом» со счетом 2:1. Победный гол «Локомотива» на 91-й минуте был забит после вброса аута «Зенитом» – Круговой бросил мяч хавбеку . Полузащитник Максим Глушенков совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.

После матча Круговой заявил, что между ним и Барриосом в данном моменте произошло недопонимание: «Хотел кинуть Барриосу под левую ногу, как я это и сделал, чтобы он вынес в одно касание, а он решил пропустить мяч».

«Я прочитал слова Кругового: «Я вбросил мяч из-за боковой под левую ногу Барриосу». Мне хочется ему сказать. Есть футбольные правила. Ты играешь в команде мастеров, но делаешь столько ошибок, которые себе юноши не должны позволять, если они хорошего уровня.

Зачем ты вбрасываешь мяч в сторону своих ворот? «Локомотив» прессингует, и они ждут этого, чтобы вы отдавали мяч к своим воротам. Бросай вдоль бровки вперед. Ты бросаешь не просто поперек поля, а чуть назад. И твой вброс – должен был отбить левой ногой. Почему ты это решил? А возле него находился Глушенков, и получилось, что ты дал пас ему. Затем Глушенков сделал голевую передачу. Ты за кого играешь, Круговой? Это удивительно.

Конечно, Барриос проиграл борьбу. Но ты зачем в борьбу бросил? И теперь ищешь оправдания, что якобы виноват Барриос. По сравнению с Барриосом ты что за футболист? Зачем ты вообще это вбрасываешь в медиаполе? Они играют за большие зарплаты, в том числе . С них надо очень жестко спрашивать», – сказал в эфире радио «Зенит».

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