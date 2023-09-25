Меньян и Эрнандес тренировались в общей группе «Милана». Тео точно сможет сыграть с «Кальяри»

Теги Милан серия А Италия травмы Давиде Калабрия Майк Меньян Тео Эрнандес Футбол

Майк Меньян восстановился от травмы.

Вратарь «Милана» получил повреждение во время матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (0:0). Он пропустили игру против «Вероны» в Серии А (1:0). Защитник Тео Эрнандес тоже не принимал участия в этом матче. 

Сегодня утром оба игрока тренировались в общей группе «россонери». Эрнандес точно сможет сыграть с «Кальяри» 27 сентября, решение об участии Меньяна будет принято завтра.

Защитник Давиде Калабрия сегодня занимался индивидуально. 

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1 комментарий

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Cliff Booth
Отличная новость! С Майком и Тео в составе как-то поспокойнее.
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