Меньян и Эрнандес тренировались в общей группе «Милана». Тео точно сможет сыграть с «Кальяри»
Майк Меньян восстановился от травмы.
Вратарь «Милана» получил повреждение во время матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (0:0). Он пропустили игру против «Вероны» в Серии А (1:0). Защитник Тео Эрнандес тоже не принимал участия в этом матче.
Сегодня утром оба игрока тренировались в общей группе «россонери». Эрнандес точно сможет сыграть с «Кальяри» 27 сентября, решение об участии Меньяна будет принято завтра.
Защитник Давиде Калабрия сегодня занимался индивидуально.
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