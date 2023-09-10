Тео из-за ушиба икроножной мышцы не тренируется со сборной Франции два дня. Миланское дерби – 16 сентября

Тео Эрнандес получил повреждение в расположении сборной Франции.

Как передает RMC Sport, у защитника, представляющего « », легкий ушиб икроножной мышцы. Футболист пропустил уже две тренировки: в субботу и воскресенье.

Также вчера не занимался с командой вратарь . Сегодня он возобновил работу в группе.

проведет товарищеский матч против Германии 12 сентября. «Милану» предстоит дерби против «Интера» 16-го.

в этом сезоне провел в Серии А 3 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Жиру травмировал ногу в матче Франции с Ирландией. У форварда 4 гола в 3 играх за «Милан», дерби с «Интером» – 16 сентября

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