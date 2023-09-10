Тео из-за ушиба икроножной мышцы не тренируется со сборной Франции два дня. Миланское дерби – 16 сентября

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия травмы Майк Меньян Тео Эрнандес Здоровье Футбол

Тео Эрнандес получил повреждение в расположении сборной Франции.

Как передает RMC Sport, у защитника, представляющего «Милан», легкий ушиб икроножной мышцы. Футболист пропустил уже две тренировки: в субботу и воскресенье.

Также вчера не занимался с командой вратарь Майк Меньян. Сегодня он возобновил работу в группе.

Франция проведет товарищеский матч против Германии 12 сентября. «Милану» предстоит дерби против «Интера» 16-го.

Эрнандес в этом сезоне провел в Серии А 3 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Жиру травмировал ногу в матче Франции с Ирландией. У форварда 4 гола в 3 играх за «Милан», дерби с «Интером» – 16 сентября

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14 комментариев

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Johny Shubinskiy
Каждый раз из сборных кто-то возвращается с травмами. Меньян в прошлом году пол года пропустил.
И сейчас всего за 1 игру и неделю тренировок травмы получили Меньян, Тео и Жиру. Вы простите меня за мой Французский, но это кабздец какой то.
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Дмитрий Шмелев
Ответ ГРИША СОЗОН
Просьба к Дешаму, пожалуйста не вызывай никаких игроков Милана на эти матчи, всегда кто-то травмируется,и обязательно после этих никому не нужных матчей сборных идут важные матчи
ну ладно,подумаю
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Jens Provgaard
Ответ Johny Shubinskiy
Каждый раз из сборных кто-то возвращается с травмами. Меньян в прошлом году пол года пропустил. И сейчас всего за 1 игру и неделю тренировок травмы получили Меньян, Тео и Жиру. Вы простите меня за мой Французский, но это кабздец какой то.
а как так получается ,что тавмируются только игроки Милана , а остальные нет?
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ГРИША СОЗОН
Просьба к Дешаму, пожалуйста не вызывай никаких игроков Милана на эти матчи, всегда кто-то травмируется,и обязательно после этих никому не нужных матчей сборных идут важные матчи
+4
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ZloyViki
Подписали соглашение о взаимном сотрудничестве с МиланЛаб
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Вадим Полищук
Я понимаю, что в сборной Франции всему медицинскому персоналу плевать на своих игроков, у них состава на три сборных, но парням еще возвращаться в клубы, именно которые им платят зарплату
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ya_za_ac_milan
Тео, Меньян, Жиру будут в старте. А вот Калулу под сомнением. В принципе Интер не очень то скоростной клуб- скорости Кьера должно хватить, а в силовой борьбе и в борьбе в воздухе Кьер сильнее Калулу.
Надеюсь дед подтянул игровую форму.Возможно замена Калулу на Кьера наоборот на пользу команде пойдет. Симон лучше читает игру, Калулу часто теряет позицию в силу молодости.
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kaka10
А в чём проблема?
Тэо лёгкий ушиб, Мениан в общей группе уже
Лучше про Жиру напишите, что с ним и как
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Гамаль Хайдаров
нормально так решили нас интересного матча
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artem-lstik@mail.ru
мне кажется, тиффози Милана пора намекнуть Дешаму, чтобы он завязывал с этими вызовами наших игроков)
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ya_za_ac_milan
Пора Милану купить нормального защитника. Что Томори, что Калулу какие то дурачки. Я вот не понимаю Томори, ты знаешь, что мы перекатываем Рому, зачем дергаться, провоцировать судью? Или Калулу- вот ты знаешь, что на тебя возложена ответственность- будешь играть в ключевом матче первого круга. Вот как можно было травму получить на тренировке? Я бы из точно кого нибудь летом продал, а лучше сразу обоих. Безответственные оба, надеюсь Пелегрини быстро их подвинет со старта. У нас самый лучший вратарь в Мире, очень надежные правый и левый защитники. Но всё равно Милан неприлично много пропускает даже несмотря на то, что у нас самая дорогая защитная линия в серии А.
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Блуждающий странник
Постоянно из сборной Франции игроки с травмами возвращаются, как эти сборные надоели
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marchellinos
Ответ ГРИША СОЗОН
Просьба к Дешаму, пожалуйста не вызывай никаких игроков Милана на эти матчи, всегда кто-то травмируется,и обязательно после этих никому не нужных матчей сборных идут важные матчи
Надо руководству Милана тоже не отпускать игроков по возможности
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Дмитрий Шмелев
Ответ marchellinos
Надо руководству Милана тоже не отпускать игроков по возможности
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