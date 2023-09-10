Тео из-за ушиба икроножной мышцы не тренируется со сборной Франции два дня. Миланское дерби – 16 сентября
Тео Эрнандес получил повреждение в расположении сборной Франции.
Как передает RMC Sport, у защитника, представляющего «Милан», легкий ушиб икроножной мышцы. Футболист пропустил уже две тренировки: в субботу и воскресенье.
Также вчера не занимался с командой вратарь Майк Меньян. Сегодня он возобновил работу в группе.
Франция проведет товарищеский матч против Германии 12 сентября. «Милану» предстоит дерби против «Интера» 16-го.
Эрнандес в этом сезоне провел в Серии А 3 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Жиру травмировал ногу в матче Франции с Ирландией. У форварда 4 гола в 3 играх за «Милан», дерби с «Интером» – 16 сентября
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И сейчас всего за 1 игру и неделю тренировок травмы получили Меньян, Тео и Жиру. Вы простите меня за мой Французский, но это кабздец какой то.
Надеюсь дед подтянул игровую форму.Возможно замена Калулу на Кьера наоборот на пользу команде пойдет. Симон лучше читает игру, Калулу часто теряет позицию в силу молодости.
Тэо лёгкий ушиб, Мениан в общей группе уже
Лучше про Жиру напишите, что с ним и как