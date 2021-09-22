Милевский завершил карьеру в 36 лет

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру футболиста.
Об этом решении он объявил в ролике на своем канале в ютубе.
Последним клубом 36-летнего форварда был «Минай», в составе которого он провел 10 матчей в чемпионате Украины в прошлом сезоне. С мая он оставался без команды.
Большую часть своей карьеры Милевский провел в киевском «Динамо», с которым по три раза выиграл чемпионат Украины и Суперкубок страны. Также он является четырехкратным победителем Кубка Украины.
Помимо «Динамо» и «Миная», нападающий выступал за «Борисфен-2», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварду».
В составе сборной Украины забил 8 голов в 50 матчах. На ЧМ-2006 в составе национальной команды дошел до 1/4 финала.