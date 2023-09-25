Кучаев о 3:3 с «Ростовом»: «ЦСКА надо поправить игру в обороне. Было много ошибок, рискованных действий»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев считает, что ЦСКА должен улучшить игру в обороне.

Хавбек армейцев высказался после матча Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной – это у нас более‑менее получилось в конце.

Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.

Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надежно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадежнее сзади», — сказал Кучаев.

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7 комментариев

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IlyaGrain
Прибавить в обороне без защитников будет сложно 🤨
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jqzn88xn6n
Да там нужно не поправить, а с такой тройкой ЦЗ заново ставить)
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MarkAntoniy
У нас проблемы в обороне???? Да ну на....Проблема в том, что тренер не знает другой тактики, кроме как игра в 3 ЦЗ.
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Spaten
Вообщем, забитая стрелка была яркой, но закончилась вничью))
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igor.igorev
Тренер требовало переломить игру?
А в ЦСКА разве есть тренер? Вижу лишь лысого физрука скачущего по бровке.
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igor.igorev
Ответ IlyaGrain
Прибавить в обороне без защитников будет сложно 🤨
Без защитников? На лавке сидели Набабкин, Лукин, Рядно но лысый физрук что-то там придумал в своей пустой голове.
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