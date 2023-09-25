Кучаев о 3:3 с «Ростовом»: «ЦСКА надо поправить игру в обороне. Было много ошибок, рискованных действий»
Константин Кучаев считает, что ЦСКА должен улучшить игру в обороне.
Хавбек армейцев высказался после матча Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).
«Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной – это у нас более‑менее получилось в конце.
Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.
Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надежно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадежнее сзади», — сказал Кучаев.
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А в ЦСКА разве есть тренер? Вижу лишь лысого физрука скачущего по бровке.