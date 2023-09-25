Акинфеев о 3:3: «Вместо 2:1 должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости»

Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Хорен Байрамян Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» мог вести в матче с ЦСКА со счетом 4:0.

Игра 9-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 3:3. К 12-й минуте «Ростов» вел со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Миронова и Егора Голенкова.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости.

Но футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остается», – сказал вратарь ЦСКА.

Жарища в Ростове: супергол Акинфееву с 30 метров, голевой обрез Чалова. И спасение ЦСКА до 3:3

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19 комментариев

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Groznyi2024
Я вчера десятки минусов поймал, когда написал что кони отскочили. Штош, переобувайтесь
+63
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Aleksey Yashin
Как не забил Байрамян, это конечно удивительно.
И скорее всего 3:0 к 15-й минуте - это был бы приговор для ЦСКА
+21
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Сергей Жарковский
Игорь безусловно прав, Ростов упустил своё превосходство над армейцами и мог делать результат ещё в первом тайме.
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Тиджани Бабангида
Конечно ЦСКА чудесно спаслись после мощного провала,недопустимого для уровня клуба
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Rhett Butler
Очень адекватно!
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Kirkorofff
Ответ Groznyi2024
Я вчера десятки минусов поймал, когда написал что кони отскочили. Штош, переобувайтесь
Игорь просто деликатно выразился, чтоб никого не обидеть и своих подстегнуть. Повезло конечно что Хорик не забил в пустые, но сравняли то не случайно. У Ростова проблем не меньше чем у ЦСКА, и с психологией и с выносливостью. Очевидно они сдулись в конце. Результат справедлив.
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Андрей Балабаев
Ответ Aleksey Yashin
Как не забил Байрамян, это конечно удивительно. И скорее всего 3:0 к 15-й минуте - это был бы приговор для ЦСКА
Меня лично удивило не то что не забил(всякое бывает), а почему находясь слева решил бить внешней стороной стопы правой ногой
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Direct free kick
Сухарян издевается над физруком Валерой
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Kir(61rus)
Великий. И на поле, и вне поля. Спасибо за честность, Игорь.
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Умница!
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Алексей Ильин
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Ответ Groznyi2024
Я вчера десятки минусов поймал, когда написал что кони отскочили. Штош, переобувайтесь
Не пиши, я тебя прошу, я тебя умоляю , обиженный ! 😅
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44ndfwwgbr
Ответ Aleksandr Danilov
Игорь, как там насчёт игры? От слабого удара Салтыкова с 20 метров зачем то гадал, вчера бабочку с 40 метров пустил. До этого с Уралом на выходе ошибся. Легенда легендой, но когда и так оборона страдает, подводить нельзя
Где ты там 40 м увидел? Около 30 было.
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Алексей Ильин
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Андрей Бирюков
Считаю, что это не факт. Армейцы заметно прибавили после 2:0 впереди был почти весь матч... Ростов сдулся, а ЦСКА заметно прибавил. Вполне могли и выиграть если бы реализовали хотя бы половину своих моментов....
И если бы имели половину нормального состава!
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