Акинфеев о 3:3: «Вместо 2:1 должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости»

Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» мог вести в матче с ЦСКА со счетом 4:0.

Игра 9-го тура Мир завершилась со счетом 3:3. К 12-й минуте «Ростов» вел со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Миронова и Егора Голенкова.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у , когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости.

Но футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остается», – сказал вратарь ЦСКА.

Жарища в Ростове: супергол Акинфееву с 30 метров, голевой обрез Чалова. И спасение ЦСКА до 3:3

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