Гризманн о кричалке фанатов «Атлетико» после его гола «Реалу»: «Я чуть не расплакался. Был готов отдать все ради этого»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн рад, что фанаты «Атлетико» поблагодарили его за гол «Реалу».

«Я играю ближе к штрафной площади соперника, там, где я могу нанести ему особенно большой ущерб, но иногда команде нужно не это. Порой надо опускаться пониже, чтобы ей помочь.

Во многом это зависит от Симеоне. Я командный игрок и стараюсь подавать пример во всем. Порой нужно сыграть поглубже, вынося мячи из своей штрафной. Для меня это естественно, я вижу, что мои товарищи отрабатывают в защите, и не могу их подвести.

Сегодня порой мы очень хорошо выходили в атаку в первом тайме. После перерыва мы лучше играли на втором этаже, и это помогло нам забить третий мяч.

На тренировках мы видим, что стали лучше работать с мячом, и это вселяет уверенность. То, что произошло в игре с «Валенсией» (0:3), было случайностью.

Я чуть не расплакался [после забитого гола], я счастлив и горжусь тем, что играю здесь. Я говорил, что отдам все ради того, чтобы вновь услышать кричалку [про меня], и я тронут. Завтра мой сын будет радоваться и гордиться, он пойдет в школу в футболке «Атлетико», – сказал форвард в эфире DAZN.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Зря конечно в Барселону переходил. Пару лет убил в каталонском цирке.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
По делу накидали Реалу, Симеоне в прах переиграл Анчелотти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Гризман сила 💪 браво 👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ Buharoid
Зря конечно в Барселону переходил. Пару лет убил в каталонском цирке.
Если бы не Бартомеу, Барселона никогда бы не купила игрока такого профиля, тем более за 120 млн €. И да, с Барселоной он выиграл Кубок Испании, который не выигрывал никогда с Атлетико)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Ansu Fati
Если бы не Бартомеу, Барселона никогда бы не купила игрока такого профиля, тем более за 120 млн €. И да, с Барселоной он выиграл Кубок Испании, который не выигрывал никогда с Атлетико)
это точно, ты абсолютно прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий