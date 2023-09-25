Гризманн о кричалке фанатов «Атлетико» после его гола «Реалу»: «Я чуть не расплакался. Был готов отдать все ради этого»

Антуан Гризманн рад, что фанаты «Атлетико» поблагодарили его за гол «Реалу».

«Я играю ближе к штрафной площади соперника, там, где я могу нанести ему особенно большой ущерб, но иногда команде нужно не это. Порой надо опускаться пониже, чтобы ей помочь.

Во многом это зависит от . Я командный игрок и стараюсь подавать пример во всем. Порой нужно сыграть поглубже, вынося мячи из своей штрафной. Для меня это естественно, я вижу, что мои товарищи отрабатывают в защите, и не могу их подвести.

Сегодня порой мы очень хорошо выходили в атаку в первом тайме. После перерыва мы лучше играли на втором этаже, и это помогло нам забить третий мяч.

На тренировках мы видим, что стали лучше работать с мячом, и это вселяет уверенность. То, что произошло в игре с «Валенсией» (0:3), было случайностью.

Я чуть не расплакался [после забитого гола], я счастлив и горжусь тем, что играю здесь. Я говорил, что отдам все ради того, чтобы вновь услышать кричалку [про меня], и я тронут. Завтра мой сын будет радоваться и гордиться, он пойдет в школу в футболке « », – сказал форвард в эфире DAZN.

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