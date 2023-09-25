«Атлетико» выиграл дерби с «Реалом» впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

«Атлетико» впервые за 4 матча одержал победу над «Реалом».

Мадридское дерби в 6-м туре Ла Лиги завершилось победой «Атлетико» со счетом 3:1.

« » удалось обыграть « » впервые за 4 матча. Предыдущая встреча команд завершилась вничью (1:1). До этого «кольчонерос» дважды подряд проигрывали в дерби – в (1:2) и Кубке Испании (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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