«Атлетико» выиграл дерби с «Реалом» впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья
«Атлетико» впервые за 4 матча одержал победу над «Реалом».
Мадридское дерби в 6-м туре Ла Лиги завершилось победой «Атлетико» со счетом 3:1.
«Атлетико» удалось обыграть «Реал» впервые за 4 матча. Предыдущая встреча команд завершилась вничью (1:1). До этого «кольчонерос» дважды подряд проигрывали в дерби – в Ла Лиге (1:2) и Кубке Испании (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Вообще последний год Атлетико занимался залатыванием дыр и команда подошла во всеоружии к этому сезону. Если ничего не надломится зимой, то можно помечтать о каких-то шансах на трофеи
Приятный атакующий футбол продолжает развиваться и можно смело ожидать, что забьют больше мячей, чем тот же Реал к последнему туру. Очень классно!