«Атлетико» выиграл дерби с «Реалом» впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» впервые за 4 матча одержал победу над «Реалом».

Мадридское дерби в 6-м туре Ла Лиги завершилось победой «Атлетико» со счетом 3:1.

«Атлетико» удалось обыграть «Реал» впервые за 4 матча. Предыдущая встреча команд завершилась вничью (1:1). До этого «кольчонерос» дважды подряд проигрывали в дерби – в Ла Лиге (1:2) и Кубке Испании (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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17 комментариев

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Direct free kick
В 2 прошлых играх Атлетико прибили левыми красными. Сегодня при честным судьях победа Атлетико на классе
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Евгений Дмитриченко
Главный клуб Испании подтверждает свой статус.
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Bolvan
Заслуженно
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Shadow1882
Для болельщиков Атлетико победа в этом дерби не является удивительной и в целом её многие ждали, ведь сегодняшний день является прямым продолжением той команды, которая прекрасно выступала после паузы на ЧМ
Вообще последний год Атлетико занимался залатыванием дыр и команда подошла во всеоружии к этому сезону. Если ничего не надломится зимой, то можно помечтать о каких-то шансах на трофеи
Приятный атакующий футбол продолжает развиваться и можно смело ожидать, что забьют больше мячей, чем тот же Реал к последнему туру. Очень классно!
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аdidаs
Ответ Евгений Дмитриченко
Главный клуб Испании подтверждает свой статус.
Главный испании за 12 лет один раз обыграл Барселону, так и запишем
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Snid
Ответ Direct free kick
В 2 прошлых играх Атлетико прибили левыми красными. Сегодня при честным судьях победа Атлетико на классе
Поздравляю!
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Direct free kick
Ответ Snid
Поздравляю!
Вдруг ла лига будет "атлетичной"?
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Wild91688
Что это за состав был у Реала в перовом тайме, с Анчи надо было еще летом попрощаться
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Nikolay Miroshnichenko
на такой Атлетико приятно смотреть! фанатам соперника будет уже стыдно называть нас автобусом.
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Ansu Fati
Ответ Евгений Дмитриченко
Главный клуб Испании подтверждает свой статус.
Не обольщайся. У Атлетико 3 поражения подряд от Барселоны🤫
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Snid
Ответ Direct free kick
Вдруг ла лига будет "атлетичной"?
А что, а вдруг?! Долгожданную ЛЧ бы взять)
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Direct free kick
В 2 прошлых играх Атлетико прибили левыми красными. Сегодня при честным судьях победа Атлетико на классе
вечно Атлетико кто то мешает выиграть ЛЧ)
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Ansu Fati
Ответ Direct free kick
В 2 прошлых играх Атлетико прибили левыми красными. Сегодня при честным судьях победа Атлетико на классе
Болелы Реала не привыкли к честному судейству и жаловались сегодня на незасчитанный гол с офсайда😂
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аdidаs
Ответ Лёша Кадников
При честных судьях пхахаха хоть не позорился бы, если Мадридские не устраивают вой на весь интернет это не значит что их сегодня не утопили в тот момент, когда камбэк и намечался
Давно это заметил, как бы не убивали команду, если она не воет потом на весь мир, все будут считать это честным судейством, а если в целом судейство нормальное, но одна команда вновь устраивает вой на весь мир, как Атлетико в матче с Сити, то недалекие будут говорить, что их засудили
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