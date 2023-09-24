Мбаппе получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «ПСЖ» с «Марселем»

Килиан Мбаппе заменен в первом тайме игры «ПСЖ» с «Марселем».

Форвард парижан покинул поле на 32-й минуте игры 6-го тура Лиги 1 из-за проблем с левым голеностопом.

Лучший бомбардир в истории « » пострадал в результате столкновения с защитником « » в начале матча. Получив медицинскую помощь, француз смог продолжить игру, но в итоге все же попросил замену, после которой сразу ушел в раздевалку.

В текущем сезоне забил 7 мячей за 5 игр в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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