Мбаппе получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «ПСЖ» с «Марселем»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция травмы Килиан Мбаппе Леонардо Балерди Здоровье Футбол

Килиан Мбаппе заменен в первом тайме игры «ПСЖ» с «Марселем».

Форвард парижан покинул поле на 32-й минуте игры 6-го тура Лиги 1 из-за проблем с левым голеностопом.

Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» пострадал в результате столкновения с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в начале матча. Получив медицинскую помощь, француз смог продолжить игру, но в итоге все же попросил замену, после которой сразу ушел в раздевалку.

В текущем сезоне Мбаппе забил 7 мячей за 5 игр в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Evgen_Hazard
"У него пятка болит"
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