Голенков считает, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА: «Обидно, не можем удержать преимущество во втором матче подряд»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Егор Голенков Футбол

Егор Голенков заявил, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА.

Команды сыграли 3:3 в матче Мир РПЛ. Ростовчане вели 2:0 и 3:1 по ходу игры.

«Обидно, что упустили победу. Команда играла хорошо.

Мы заслужили того, чтобы выиграть. Во втором матче подряд не можем удержать преимущество.

Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться.

Сегодняшний футбол скорее вдохновляет. Будем разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть», – сказал нападающий «Ростова» Егор Голенков, сделавший дубль в матче.

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15 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Голенков , думаю, скоро вытеснит из старта Комличенко. Коля должен добавлять. Вообще, хорошо,, когда есть конкуренция.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Если бы заслужили победу, то выиграли бы. Увы, но игра в обороне позволила добыть всего лишь ничью.
+4
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jqzn88xn6n
Ростову думаю более обиден такой результат, у ЦСКА то хоть можно списать на лютый и вынужденный эксперимент в обороне «Мухин-Зделар-Агапов»
+3
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Алексей Ильин
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Что тебе обидно бездарь ? Повезло как мартовским котам!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Если бы заслужили победу, то выиграли бы. Увы, но игра в обороне позволила добыть всего лишь ничью.
Ну хоть играть начали, а не вату катать.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну хоть играть начали, а не вату катать.
Да, это вселяет належду, что не всё так плохо. Нужна победа над Уралом.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексей Ильин
Что тебе обидно бездарь ? Повезло как мартовским котам!
Скажи спасибо, что Хорик вас не похоронил ещё в первом тайме. Причём дважды. Та ещё деревяха.
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jqzn88xn6n
Обе команды отвратительно в обороне играли и счет по делу.
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Где оборона у ЦСКА ? На бумаге ( туалетной)?В заявке пустота ))
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Mihamoscow
Были бы Роша и Мойзес не было бы повода сожалеть …
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да, это вселяет належду, что не всё так плохо. Нужна победа над Уралом.
Соперник подходящий и дома игра. Блин, я в поезде буду. ((
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Соперник подходящий и дома игра. Блин, я в поезде буду. ((
Я на стадионе буду смотреть и за себя, и за тебя😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я на стадионе буду смотреть и за себя, и за тебя😁
Ну как всегда.) Даже не знаю, когда я оформлю паспорт.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну как всегда.) Даже не знаю, когда я оформлю паспорт.
Я на стадион без паспорта хожу😁
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