Голенков считает, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА: «Обидно, не можем удержать преимущество во втором матче подряд»

Егор Голенков заявил, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА.

Команды сыграли 3:3 в матче Мир . Ростовчане вели 2:0 и 3:1 по ходу игры.

«Обидно, что упустили победу. Команда играла хорошо.

Мы заслужили того, чтобы выиграть. Во втором матче подряд не можем удержать преимущество.

Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться.

Сегодняшний футбол скорее вдохновляет. Будем разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть», – сказал нападающий « » , сделавший дубль в матче.

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