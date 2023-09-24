Голенков считает, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА: «Обидно, не можем удержать преимущество во втором матче подряд»
Егор Голенков заявил, что «Ростов» заслужил победу над ЦСКА.
Команды сыграли 3:3 в матче Мир РПЛ. Ростовчане вели 2:0 и 3:1 по ходу игры.
«Обидно, что упустили победу. Команда играла хорошо.
Мы заслужили того, чтобы выиграть. Во втором матче подряд не можем удержать преимущество.
Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться.
Сегодняшний футбол скорее вдохновляет. Будем разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть», – сказал нападающий «Ростова» Егор Голенков, сделавший дубль в матче.
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