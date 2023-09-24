Защитник «Челси» Гюсто получил прямую красную карточку в матче с «Астон Виллой». Через 15 минут лондонцы пропустили

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Мало Гюсто Футбол

Защитник «Челси» Мало Гюсто получил прямую красную карточку против «Астон Виллы».

На 58-й минуте Гюсто совершил жесткий подкат. Сперва главный арбитр Джарред Джиллетт показал желтую карточку, а после ВАР – красную.

Стоит отметить, что через 15 минут после удаления «Астон Вилла» открыла счет в матче.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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3 комментария

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Тиджани Бабангида
«Челси» продолжает чудить….
+3
0
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SDF SDF
Ответ Тиджани Бабангида
«Челси» продолжает чудить….
боб когда новый трек?
+1
0
+1
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