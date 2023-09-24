Бонгонда чувствует себя одним из лучших игроков «Спартака»: «Но завтра все может поменяться»
Тео Бонгонда чувствует себя одним из лучших игроков «Спартака».
В матче 9-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:0) Бонгонда забил гол, благодаря которому «Спартак» выиграл.
– В этом сезоне вы забили 5 мячей и сделали один ассист – приятная статистика. Чувствуете себя одним из лучших футболистов «Спартака» на данный момент?
– Чувствую, но завтра все может быстро поменяться: это футбол. Я просто пытаюсь сделать максимум, чтобы оставаться сфокусированным и сделать наилучшее для команды, – сказал вингер «Спартака».
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