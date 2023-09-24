Бонгонда чувствует себя одним из лучших игроков «Спартака»: «Но завтра все может поменяться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Спорт-Экспресс Футбол

Тео Бонгонда чувствует себя одним из лучших игроков «Спартака».

В матче 9-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:0) Бонгонда забил гол, благодаря которому «Спартак» выиграл.

– В этом сезоне вы забили 5 мячей и сделали один ассист – приятная статистика. Чувствуете себя одним из лучших футболистов «Спартака» на данный момент?

– Чувствую, но завтра все может быстро поменяться: это футбол. Я просто пытаюсь сделать максимум, чтобы оставаться сфокусированным и сделать наилучшее для команды, – сказал вингер «Спартака».

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5 комментариев

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Toha1090
Хорош
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Седой Петрович
Главное не потерять это чувство и сегодняшнюю форму…
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Клирик
Так это не он себя так чувствует, а "журналист".
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micka
Тео Богомдан реально хорош
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Иван Иванов
Продолжай в том же духе, Бонгонда. Твой уровень довольно таки высок. С техникой, скоростью и видением поля у тебя вроде как всё в порядке. Так что, давай, дерзай... Вместе со Спартаком)))
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