Селихов из-за хронической травмы спины попросил замену в матче с «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, почему Александр Селихов попросил замену в матче с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», вратарь «Спартака» попросил замену в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за дискомфорта, связанного с хронической травмой спины.

Сегодня голкипер пройдет обследование, после чего станет известен срок восстановления футболиста и время, когда он сможет вернуться на поле.

Селихов полностью отыграл первый тайм в матче с «Динамо» и был заменен в перерыве. Вместо него у «Спартака» появился Александр Максименко. 

Статистику Селихова можно посмотреть здесь, а Максименко – здесь.

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8 комментариев

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Max Zhomkov
здоровья
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Валентина Перцева
Очень жаль, что Сашу Селихова преследуют травмы. Но Максименко, будем объективны, свой тайм отстоял достойно.
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Филипп Юзбашев
Как бы хорошо не относился к нему, но нужен стабильный вратарь. Макси норм, но ему нужен сменщик не такой как Свинов.
+3
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Peter Parker
Да все, как бы фанаты Селихова не упорствовали, пора ему искать другой клуб. Вчера Максименко сыграл 145 матч за Спартак, а Селихов 86. Он пропустил из-за травм уже 65 игр. Это ненормально, Селихов и близко не Нойер, чтобы вечно ждать его из лазарета. А Селихову только 29 лет, он уже хронический хрусталь и с возрастом здоровья не прибавиться. Это просто факты.
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Дмитрий Агалаков
Здоровья Сели и скорейшего возвращения в строй!
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Андрей Корнилов
Здоровья,Саше! Но травмы...хороший он парень, но играть на уровне уже не сможет, травма запущена, значит, нужна замена, да и Максик чудит порой и не хило
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Ashan Sorokin
Ответ Филипп Юзбашев
Как бы хорошо не относился к нему, но нужен стабильный вратарь. Макси норм, но ему нужен сменщик не такой как Свинов.
Де Хея ?
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Олег Комисаров
Ответ Филипп Юзбашев
Как бы хорошо не относился к нему, но нужен стабильный вратарь. Макси норм, но ему нужен сменщик не такой как Свинов.
По традиции надо из Терека брать вратаря)) Шелия как раз неплохо смотрится вроде .
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