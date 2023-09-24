Селихов из-за хронической травмы спины попросил замену в матче с «Динамо»
Стало известно, почему Александр Селихов попросил замену в матче с «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», вратарь «Спартака» попросил замену в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за дискомфорта, связанного с хронической травмой спины.
Сегодня голкипер пройдет обследование, после чего станет известен срок восстановления футболиста и время, когда он сможет вернуться на поле.
Селихов полностью отыграл первый тайм в матче с «Динамо» и был заменен в перерыве. Вместо него у «Спартака» появился Александр Максименко.
Статистику Селихова можно посмотреть здесь, а Максименко – здесь.
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