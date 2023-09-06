Тчуамени о Меньяне: «Даже когда Майк играл в Лиге 1, я знал, что он один из лучших вратарей в мире»

Теги Милан Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Майк Меньян Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени высоко отозвался о вратаре «Милана» Майке Меньяне.

«Я уже давно знаю Майка. Даже когда он играл в Лиге 1, я знал, что он один из лучших вратарей в мире.

Рад, что теперь он может показывать это на уровне сборной, и для Франции это хорошо», – сказал хавбек «трехцветных» и «Реала».

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11 комментариев

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Winter Soldier
Да, повезло Милану его урвать. Что самое странное, им особо никто не интересовался в то ТО. Однозначно Монкада его порекомендовал
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charly001
Харизматичный кипер , будто какой то актер из боевика )
+5
-1
+4
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Холанд 7
Меньян однозначно # 1 в сборной Франции
+2
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+2
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Очки Дани Алвеса
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А кому нужен этот бракодел с космическими запросами?
Ну Кепа же нужен оказался
+2
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+2
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che kaif
Очередной топ игрок из школы ПСЖ🇨🇵💪
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King_X
Как жаль, что на ЧМ был не Меньян
Уж в серии пенок в финале точно взял бы хоть 1, а не валился бы как мешок Лльорис
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Очки Дани Алвеса
К слову о вратарях. Заметили, что Де Хеа никуда не перешел?
А кому нужен этот бракодел с космическими запросами?
0
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну Кепа же нужен оказался
Ну Кепа не такой мертвец. Да и зарплата у него куда меньше
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