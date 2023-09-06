Тчуамени о Меньяне: «Даже когда Майк играл в Лиге 1, я знал, что он один из лучших вратарей в мире»
Орельен Тчуамени высоко отозвался о вратаре «Милана» Майке Меньяне.
«Я уже давно знаю Майка. Даже когда он играл в Лиге 1, я знал, что он один из лучших вратарей в мире.
Рад, что теперь он может показывать это на уровне сборной, и для Франции это хорошо», – сказал хавбек «трехцветных» и «Реала».
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Уж в серии пенок в финале точно взял бы хоть 1, а не валился бы как мешок Лльорис