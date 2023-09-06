Тчуамени об Анри в сборной Франции U21: «Тьерри – легенда. Для имиджа футбола хорошо, что он у нас есть»

Теги Тьерри Анри Реал Мадрид сборная Франции U-21 Ла Лига Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени высказался о назначении Тьерри Анри в молодежную сборную Франции.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» возглавил сборную Франции U21 в августе. 

«Когда я думаю об Анри, я думаю, что он легенда, думаю о его харизме. Он отражает французский футбол, хорошо, что он у нас есть. Для имиджа футбола хорошо, что он у нас есть», – сказал полузащитник «Реала».

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3 комментария

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z3yjyzh29x
Максимум для имиджа, не больше
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che kaif
Как тренер Анри провалился.если и с талантливой сборной ничего не покажет то останется рабоатать только экспертом на тв
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