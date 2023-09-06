Тчуамени об Анри в сборной Франции U21: «Тьерри – легенда. Для имиджа футбола хорошо, что он у нас есть»

Орельен Тчуамени высказался о назначении Тьерри Анри в молодежную сборную Франции.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» возглавил сборную Франции U21 в августе.

«Когда я думаю об , я думаю, что он легенда, думаю о его харизме. Он отражает французский футбол, хорошо, что он у нас есть. Для имиджа футбола хорошо, что он у нас есть», – сказал полузащитник « ».

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