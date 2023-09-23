Канселу после 1+1 с «Сельтой»: «Я играл очень плохо, много ошибок. Буду выступать неудачно – «Барселона» отправит меня обратно в «Сити»
Жоау Канселу, несмотря на гол и ассист, считает, что плохо сыграл с «Сельтой».
«Я проводил очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конечном счете важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать три очка.
«Сельта» очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в итоге выиграли.
Я был потерянным, допускал много технического брака, это мне несвойственно. Надо прибавлять.
Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если нет – отправит обратно [в «Манчестер Сити»]. Надо двигаться вперед шаг за шагом», – отметил защитник.
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В конце матча очень хорошо сыграл