Канселу после 1+1 с «Сельтой»: «Я играл очень плохо, много ошибок. Буду выступать неудачно – «Барселона» отправит меня обратно в «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Сельта Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу, несмотря на гол и ассист, считает, что плохо сыграл с «Сельтой».

«Я проводил очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конечном счете важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать три очка.

«Сельта» очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в итоге выиграли.

Я был потерянным, допускал много технического брака, это мне несвойственно. Надо прибавлять.

Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если нет – отправит обратно [в «Манчестер Сити»]. Надо двигаться вперед шаг за шагом», – отметил защитник.

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14 комментариев

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Budabuda
и вернут деста
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SaH4r.
своим ассистом и голом ты перевернул мнение о себе в этом матче!
+8
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Alexlagodny
Да ладно парень, всё нормально. Это ты еще Роберто в деле не видел 😂
+8
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TAGAY
И правда играл не сказать что плохо но средненько однозначно, но рад что важный момент отдал и ударил точно.
+6
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Rachid
Канселу- умный игрок, самокритичен, анализирует- значит будет прогрессировать.
В конце матча очень хорошо сыграл
+3
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Роман
Верим! Главное потом отыгрался за все неточности. Красава.
+1
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Yslam Kerimmuhammedow
Ответ Budabuda
и вернут деста
Не дай бог
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Евгений Орлов
Ну на самом деле, несмотря на перформанс в конце, матч слабо провел, а после второго гола Сельты вообще ощущалось, что поплыл
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Spaten
Нормальный такой выбор, отправят обратно в Сити, всем бы так))
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gukmamop
а в Манчестере такие ужасные рестораны...
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manhuntrock
Понимаю, ссылка в четвертый манчестерский - то еще испытание.
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Ювентиниус
Игру несмотрел был на таксовке индрайвер 0:1 а потом 0:2 сообщ.приходит растроился и тут же гол Левандовского и как раз тел .разрядился и приехал - своим глазам неверю счет 3:2! Молодцы парни
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Роман
Ответ Budabuda
и вернут деста
В худшем сне Хави
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TravenS
Ответ Spaten
Нормальный такой выбор, отправят обратно в Сити, всем бы так))
Ну ему туда действительно дороги нет, явно с Пепом в контрах
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