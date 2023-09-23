«Барселона» выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:6

«Барселона» выиграла 6 из 6 последних матчей.

Команда Хави сегодня совершила камбэк в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре .

Начиная с 20 августа она также обыграла «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1), «Бетис» (5:0) и «Антверпен» (5:0).

В следующей игре «блауграна» выступит в гостях у «Мальорки» – это произойдет 26 сентября.

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