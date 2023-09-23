«Барселона» выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:6

Теги Барселона Сельта Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» выиграла 6 из 6 последних матчей.

Команда Хави сегодня совершила камбэк в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.

Начиная с 20 августа она также обыграла «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1), «Бетис» (5:0) и «Антверпен» (5:0).

В следующей игре «блауграна» выступит в гостях у «Мальорки» – это произойдет 26 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фан Барсы
Ответ Yoursistersboyfriend
Комментарий скрыт
Конечно когда Реал выигрывает это Характер, когда Барса отскок. Саша Журавлев согласен с вами
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ cektor
Наконец то приятно смотреть игры барсы ! Машина !!
Насчёт машины громко сказано. Все таки против автобусов Барселоне очень очень сложно
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5r5npz92dx
Всех кулес с победой 💪🏻
+40
-5
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Наконец то приятно смотреть игры барсы !
Машина !!
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
b_arfa
Чемпионский характер, не знаю, что должен сделать Лапорта, но Канселу просто обязан выкупить, со временем Алвеса не было такого живого фланга
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экселлент
Ответ cektor
Наконец то приятно смотреть игры барсы ! Машина !!
Первые 80 минут это не игра была, Сельта полностью контролировала ход матча, ничего не давая сделать Барсе, кроме пару моментов Феррана, но проявили характер и вырвали победу, цена таких очков сложно переоценить
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
генадие
Ответ Yoursistersboyfriend
Комментарий скрыт
уж не болельщику королей отскоков и концовок говорить об этом. особенно в этом сезоне вас англосакс спасает на последних секундах. без него вам бы стабильно давали на клык в чемпеонате
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
После сегодняшней игры Канселу вспомнилась фраза "Стамбул- город контрастов"... При защите своих ворот он, по всей видимости, забыл, что уже не играет в голубой форме, ибо уже не игрок Манчестер Сити и раздавал передачи парням в небесно- голубом. а в атаке был настоящим кулес и его гол+ пас по факту спасли команду.
Игра команды в целом жуткая, и наличие яиц не так, чтобы сильно радовало.
Не понимаю какую установку дали выходящему на поле Ямалу... парню нужно пространство и мяч, но его куда- то засунули и как в анекдоте- пока ныряем просто в бассейн, если научимся- дадут воду...
Играть со столь высоко расположенными латералями интересно в атаке. но защищаться вдвоём против контры не так просто как хотелось бы.
Спасает ситуацию наличие лучшего в лиге вратаря.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van Looser
Ответ b_arfa
Чемпионский характер, не знаю, что должен сделать Лапорта, но Канселу просто обязан выкупить, со временем Алвеса не было такого живого фланга
Кансело - это всадник без головы, он превосходен в атаке и так же посредственен в защите. Важные матчи продемонстрируют данный тезис.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Надо продолжать в том же духе !
Показали характер сегодня !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phil12
Ответ No Comment
написал болельщик Реала
Почему вы решил что я болею за реал? Я болею за Барсу с 2002 года. Но какая разница за кого я болю? Вам понравилос как Барса мучаеться 80 минут? Что неправилно из того что я написая?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Нужно срочно Хави придумать вариант игры против глухого автобуса.
Одними забросами в ЛЧ делать нечего:))))
Сегодня просто повезло - отыгрались с 0-2….
Победа вымученная на нервах..!…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phil12
Ответ бенедикт
После сегодняшней игры Канселу вспомнилась фраза "Стамбул- город контрастов"... При защите своих ворот он, по всей видимости, забыл, что уже не играет в голубой форме, ибо уже не игрок Манчестер Сити и раздавал передачи парням в небесно- голубом. а в атаке был настоящим кулес и его гол+ пас по факту спасли команду. Игра команды в целом жуткая, и наличие яиц не так, чтобы сильно радовало. Не понимаю какую установку дали выходящему на поле Ямалу... парню нужно пространство и мяч, но его куда- то засунули и как в анекдоте- пока ныряем просто в бассейн, если научимся- дадут воду... Играть со столь высоко расположенными латералями интересно в атаке. но защищаться вдвоём против контры не так просто как хотелось бы. Спасает ситуацию наличие лучшего в лиге вратаря.
Сегодня просто на правый фланг мяч не пасовали, до Ямала там Феррана тоже небыло видно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
777-mego
Аджара гуджу!!! Мадрид полыхает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Здорово, конечно, затащили
Ничего не скажешь
Огненный матч!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reims Start 2023
отличная концовка, с победой всех Болельщиков Барселоны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
мама миа!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gudvinbrok@gmail.com
Ответ Enejan
Сельта вообще мощно сыграли 2 в 4 или 3 в 5 убегали и даже не замечали никого....жаль счёт не удержали....ну до 70 минуты вообще 🔥надо продолжать в том же духе....Respect сопернику это было достойно и очень эмоциональный футбол 💪
выбегали потому что Ромеу, Бальде и Канселу с Кюнде делали ошибки в передачах и обрезались. При Гвардиоле тоже автобусы были и получше чем у Сельты, но у Пепа были исполнители Бускетс, Хави, Иньеста и Месси. Эти парни редко могли потерять мяч, даже когда теряли сразу накрывали и забирали. Сейчас у Хави таких исполнителей нет, пытаясь взломать автобус через центр, они обрываются и получают выпады 2 на 4 и 3 на 5. Нужно Хави ребят больше тренировать, чтобы не было таких обрезаний.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэд Уайт
Ответ фан Барсы
Вот если ещё и автобусы научатся взломать то будет просто великолепно. Характер радует. Последний раз они показывали характер вдесятером против Осасуны
вильяр еще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Phil12
Почему вы решил что я болею за реал? Я болею за Барсу с 2002 года. Но какая разница за кого я болю? Вам понравилос как Барса мучаеться 80 минут? Что неправилно из того что я написая?
мучения заколяют!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
777-mego
Visca!!!!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Sragovich
Ответ Yoursistersboyfriend
Комментарий скрыт
Но забили то по делу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Безнадежный матч вытащили.
Такие и обеспечивают титулы чемпионские.

Риск Хави с выпиливанием всех оборонительных игроков с поля оправдался, сломал запарную Сельту об колено в итоге.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
раньше десты играли всякие. Пришёл нормальный правый латераль и пошла ЖАра!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Шансы на ЛЧ есть у Барселоны этой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий