«Барселона» выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:6
«Барселона» выиграла 6 из 6 последних матчей.
Команда Хави сегодня совершила камбэк в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.
Начиная с 20 августа она также обыграла «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1), «Бетис» (5:0) и «Антверпен» (5:0).
В следующей игре «блауграна» выступит в гостях у «Мальорки» – это произойдет 26 сентября.
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Машина !!
Игра команды в целом жуткая, и наличие яиц не так, чтобы сильно радовало.
Не понимаю какую установку дали выходящему на поле Ямалу... парню нужно пространство и мяч, но его куда- то засунули и как в анекдоте- пока ныряем просто в бассейн, если научимся- дадут воду...
Играть со столь высоко расположенными латералями интересно в атаке. но защищаться вдвоём против контры не так просто как хотелось бы.
Спасает ситуацию наличие лучшего в лиге вратаря.
Показали характер сегодня !
Одними забросами в ЛЧ делать нечего:))))
Сегодня просто повезло - отыгрались с 0-2….
Победа вымученная на нервах..!…
Ничего не скажешь
Огненный матч!
Такие и обеспечивают титулы чемпионские.
Риск Хави с выпиливанием всех оборонительных игроков с поля оправдался, сломал запарную Сельту об колено в итоге.