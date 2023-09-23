Хави о 3:2 с «Сельтой»: «Потрясающая ремонтада, и олицетворяет ее Гави. Но «Барселоне» надо играть лучше»
Хави связал волевую победу «Барселоны» над «Сельтой» (3:2) с игрой Гави.
«Потрясающая ремонтада. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем наши ошибки.
Эта ремонтада стала возможна благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.
Мы рисковали все больше и больше. Мы остались с двумя центральными защитниками, а все остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало.
Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, олицетворяющего ремонтаду, то это Гави. Но добилась победы вся команда. Гол на 80-й минуте стал потрясением. В обычной ситуации «Барселона» отыграться не смогла бы.
Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Как там на 14 месте живется?)) очень жалеешь, что матч с Лутоном всего 2 раза в году?))