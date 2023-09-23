Хави связал волевую победу «Барселоны» над «Сельтой» (3:2) с игрой Гави.

«Потрясающая ремонтада. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем наши ошибки.

Эта ремонтада стала возможна благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.

Мы рисковали все больше и больше. Мы остались с двумя центральными защитниками, а все остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало.

Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, олицетворяющего ремонтаду, то это . Но добилась победы вся команда. Гол на 80-й минуте стал потрясением. В обычной ситуации « » отыграться не смогла бы.

Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление», – сказал главный тренер «Барселоны».

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