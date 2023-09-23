Хави о 3:2 с «Сельтой»: «Потрясающая ремонтада, и олицетворяет ее Гави. Но «Барселоне» надо играть лучше»

Теги Барселона Сельта Хави Ла Лига Гави Футбол

Хави связал волевую победу «Барселоны» над «Сельтой» (3:2) с игрой Гави.

«Потрясающая ремонтада. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем наши ошибки.

Эта ремонтада стала возможна благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.

Мы рисковали все больше и больше. Мы остались с двумя центральными защитниками, а все остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало.

Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, олицетворяющего ремонтаду, то это Гави. Но добилась победы вся команда. Гол на 80-й минуте стал потрясением. В обычной ситуации «Барселона» отыграться не смогла бы.

Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление», – сказал главный тренер «Барселоны».

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68 комментариев

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Rus Donskoy
Ответ Эксперт Спортс
Я бы так не сказал. Пеп гений а Хави как тренер сыроват. Нужно дать ему время пока что Барса это как американские горки
Гвардиола тоже начинал сыроватым, потом постепенно сиал гением
+41
-2
+39
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Однажды в Космосе
Хави гений!
+38
-9
+29
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No Comment
роман AGRAIM AGRAIM реал в душе, хаби алонсо 69 и другие мне жаль вас
+23
-7
+16
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Никита Самарин
В любом случае это было сильно, просто буря эмоций 🤩.
+16
-1
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rigobersong
Ответ Raindrop Drop Top
Гави уже давно попустил всю Ла лигу, как бы Тейлор свифт не пиарила отскокера билингемку все равно он будет под ногтями Гави 🤣
Так у них аргумент главный, что Пеллингем забил пару голов, чем в принципе не должен заниматься, там у реала в центре проходной двор, а они радуются отскокам, на дистанции понятно, что они с карлухой просядут так, что бежать будут сломя голову от любого соперника:))
+26
-12
+14
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Raindrop Drop Top
Гави уже давно попустил всю Ла лигу, как бы Тейлор свифт не пиарила отскокера билингемку все равно он будет под ногтями Гави 🤣
+34
-22
+12
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Никита Шипилов
Ответ Nike of FW
что интересно, оба Жоао проводили отвратительный матч до того как перевернули его .....
Я бы не назвал их игру прям отвратительной, вся барселона играла не лучшим образом
+13
-1
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Nike of FW
что интересно, оба Жоао проводили отвратительный матч до того как перевернули его .....
+12
-3
+9
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Экспертное мнение
Ну Хави не идеален конечно, почему после 3-2 опять перестали играть и начали катать на удержание? Наказание было близко, в такие моменты соперник в нокдауне и нужно было дальше забивать четвертый.
+8
-1
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YUMARO SHOW
Ответ Shuller18
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Работа Гави помогать в атаке своим и остановить чужие а не забивать
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Эксперт Спортс
Ответ Однажды в Космосе
Хави гений!
Я бы так не сказал. Пеп гений а Хави как тренер сыроват. Нужно дать ему время пока что Барса это как американские горки
+18
-13
+5
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Raindrop Drop Top
Ответ Shuller18
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Так в Барсе есть кому голы забивать, с этим проблем нет, проблемы у мчк что они не в состоянии больше одного отскока заковырять 🤣
+6
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Ansu Fati
Ответ Shuller18
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О, шюлер, здорова))
Как там на 14 месте живется?)) очень жалеешь, что матч с Лутоном всего 2 раза в году?))
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Detsch Raumdeuter
Ответ Роман
Скинулись по дизу тебе)) Лови плюс
Причем все четверо сговорились, а я тебе если че кинул❤️
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Andrey Kulchitsky
Ответ Rus Donskoy
Гвардиола тоже начинал сыроватым, потом постепенно сиал гением
Гвардиола в первый год выиграл все возможные трофеи
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SaH4r.
Ответ Shuller18
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у тебя нездоровая ненависть к Гави, может он тебе нравится? как говорится от любви до ненависти один шаг))
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Merdan Jumayew
Оборона барсы отдыхала был реально проходной двор надеюсь араухо будет играть весь сезон без травм.
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Maskulin
Ответ Экспертное мнение
Ну Хави не идеален конечно, почему после 3-2 опять перестали играть и начали катать на удержание? Наказание было близко, в такие моменты соперник в нокдауне и нужно было дальше забивать четвертый.
Ага, побежать забивать четвертый и самим пропустить третий. В конце матча от обороны осталось два ЦЗ, остальные атакующие игроки
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rigobersong
Пропали два парня, Артем и Ромка, в последний раз видели их выходящими из кафе Голубая лагуна, держались за ручку:)
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AnMe
Ответ Я Ты
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Соболезнуем всем клубом.
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Muhammed Lokgaev
Ответ Экспертное мнение
Ну Хави не идеален конечно, почему после 3-2 опять перестали играть и начали катать на удержание? Наказание было близко, в такие моменты соперник в нокдауне и нужно было дальше забивать четвертый.
какое наказание было близко то? после третьего гола, сельта сподобилась только на полуопасный удар мингезы и все
+3
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Роман
Ответ No Comment
роман AGRAIM AGRAIM реал в душе, хаби алонсо 69 и другие мне жаль вас
Скинулись по дизу тебе)) Лови плюс
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Андрюха с района
Ответ Я Ты
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Это был ты)
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Adam Murdalov
Ответ Эксперт Спортс
Я бы так не сказал. Пеп гений а Хави как тренер сыроват. Нужно дать ему время пока что Барса это как американские горки
он как тренер уже не может быть сыроват, он не первый год тренирует клубы( сыроват может быть те кто только начинают свой путь тренера, если у Хави не пойдет, то это его вина, а не то что у него мало опыта
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TAGAY
Гави монстр! Лева плох во всем кроме реализации. а Хави.. не меняется при плохом счете опять выпустил почти всех напов.. белее опытный и мастеривитый соперник размазал бы но Сельте не хватило хладнокровие в последних минутах. Ну наверное худший Алонсо а лучший Лева и Гави. Феликс средне но пас был шикарным!
+4
-3
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