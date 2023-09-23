Иньеста о том, что он не выиграл «Золотой мяч»: «Футбол не был несправедлив ко мне. Быть игроком «Барсы» – величайший трофей»
Андрес Иньеста высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч».
«Если вы спросите меня, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», я бы ответил «да». Но футбол не был несправедлив ко мне в плане наград. Я очень доволен своей карьерой и всем, что произошло.
Для меня быть игроком «Барсы» – величайший трофей», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», выступающий за «Эмирейтс», в интервью Sports TV.
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Дельфин замыкатель, который в подмётки им обоим не годится - пять.
Вот где верх несправедливости.
"Футбол несправедлив", надо же. Впрочем, он прав, мессифаны крайне токсичная публика, лучше не затрагивать.
А уж Модрич против Кевина выглядит поленом. Тут вообще разный уровень.