Иньеста о том, что он не выиграл «Золотой мяч»: «Футбол не был несправедлив ко мне. Быть игроком «Барсы» – величайший трофей»

Теги Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Золотой мяч высшая лига ОАЭ ФК Эмирейтс Футбол

Андрес Иньеста высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч».

«Если вы спросите меня, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», я бы ответил «да». Но футбол не был несправедлив ко мне в плане наград. Я очень доволен своей карьерой и всем, что произошло.

Для меня быть игроком «Барсы» – величайший трофей», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», выступающий за «Эмирейтс», в интервью Sports TV.

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37 комментариев

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corazón blanco
Многие великие футболисты остались без Золотого Мяча, но от этого они менее великими перестать не стали. Иньеста- легендище и один из лучших полузащитников 21 века. Умнейший игрок, волшебник и интеллигентный человек.
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Надоело париться в бане
Чувак выиграл все что мог, а ещё забил победный мяч в финале ЧМ. О чём ещё в принципе можно мечтать?
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Zagashtok
Его игра была магией. Иньеста олицетворял собой футбол.
+6
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bel01
Иньеста, Хави - ноль золотых мячей.
Дельфин замыкатель, который в подмётки им обоим не годится - пять.
Вот где верх несправедливости.
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Тимофей Кушнир
Добрый, искренний, независтливый человек, который не сетует на несправедливость судьбы, а радуется достижениям, в которых принимал участие. Жаль, что всего лишь 3 сезона капитанствовал.
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Tun
Это правда, Иньеста по-своему велик, а зм много кто недополучил и ещё недополучит
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ corazón blanco
Многие великие футболисты остались без Золотого Мяча, но от этого они менее великими перестать не стали. Иньеста- легендище и один из лучших полузащитников 21 века. Умнейший игрок, волшебник и интеллигентный человек.
Однозначно. Ещё одному похожему во многом игроку повезло в этом плане больше. Модрич получил золотой мяч
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Евгений Дмитриченко
Победный гол в финале ЧМ > незаслуженные золотые мячи распаренного пешехода.
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Surviving
Человек настоящий чемпион мира, в отличие от некоторых.
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ML26
Ответ Ман Сити
А если Де Брюйне так и не получит ЗМ, Иньесту хвалили за видение игры и ассисты, а у Де Брюйне даже статистически эти показатели в 2 раза выше.
У КДБ как у робота все отточено до автоматизма. А Иньеста и Модрич — это волшебники, они всегда могли создать момент из ничего. КДБ может хоть 200 ассистов за сезон отдавать, но ему никогда не стать лучше, чем они
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corazón blanco
Ответ Nemat A
Сколько результативных действий он показывал в свои лучшие годы? И сколько их было у конкурентов в те же годы? Пару важных голов за сезон очень слабый довод, чтоб вручить ЗМ. У того же Снейдера показатели были лучше мне кажется.
Иньеста - это не про голы, это про футбол.
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Dayanch Orazov
Ответ corazón blanco
Многие великие футболисты остались без Золотого Мяча, но от этого они менее великими перестать не стали. Иньеста- легендище и один из лучших полузащитников 21 века. Умнейший игрок, волшебник и интеллигентный человек.
каждый легенда с золотым мячом наверное мечтает отметить золотой гол в финале чемпионате мира как волшебник!
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as009595@icloud.com
Месси мог двух золотых мячей из своей коллекции отдать Хави и Иньесте, было бы справедливо
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Эл Ку
Иньеста просто легенда, и очень скромный человек!
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Никита Кожемяка
Волшебник!
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waleri
Однозначно у бедолаги украли ЗМ 2010!
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Ман Сити
А если Де Брюйне так и не получит ЗМ, Иньесту хвалили за видение игры и ассисты, а у Де Брюйне даже статистически эти показатели в 2 раза выше.
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Stannis_Baratheon
Эрнандес Эрнандес, а сколько незаслуженных золотых мячей у Роналду?))
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Rus Donskoy
Уважаемый до предела Иньеста!
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Pushka Zotova
Интересный способ сказать, как несправедливо то, что все сливки индивидуальных наград за успехи Барселоны эпохи тики-таки достались одному Месси.
"Футбол несправедлив", надо же. Впрочем, он прав, мессифаны крайне токсичная публика, лучше не затрагивать.
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Bigbadaboom
По моему до эпохи Рона и Месси всем было плевать по большому на эти ЗМ.
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bel01
Ответ Stannis_Baratheon
Эрнандес Эрнандес, а сколько незаслуженных золотых мячей у Роналду?))
4 из 5. Только в 2008 заслужил.
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Montenegro Serbian
Ответ ML26
Иньеста дважды заслужил выиграть ЗМ. Так же как Модрич, Пирло, Зидан и остальные. Таких полузащитников просто не ценят и все
Справедливости ради хочу отметить, что Модрич должен быть рад и одному золотому мячу, т.к умудрился его получить в эру, когда о его вручении кому-нибудь кроме нападающих уже давно забыли. Последним НЕ нападающим его получившим был Каннаваро в 2006
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waleri
Ответ Pushka Zotova
Интересный способ сказать, как несправедливо то, что все сливки индивидуальных наград за успехи Барселоны эпохи тики-таки достались одному Месси. "Футбол несправедлив", надо же. Впрочем, он прав, мессифаны крайне токсичная публика, лучше не затрагивать.
Три. Когда прокатили Алисона в год победы Ливерпуля в ЛЧ, который на пути к финалу и остановил карлика с Барсуками. И когда Левандовски провел феноменальный сезон.
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Ман Сити
Ответ ML26
У КДБ как у робота все отточено до автоматизма. А Иньеста и Модрич — это волшебники, они всегда могли создать момент из ничего. КДБ может хоть 200 ассистов за сезон отдавать, но ему никогда не стать лучше, чем они
Я видел игру Иньесты, и на ЧМ видел и в Барселоне, Кевин как раз на фоне него волшебник и даже на фоне Хави. Кстати напомнить как Иньеста сдулся без Хави.

А уж Модрич против Кевина выглядит поленом. Тут вообще разный уровень.
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