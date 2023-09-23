«Арсенал» предложил 35 млн евро за 19-летнего защитника Диоманде. «Спортинг» хочет 80 млн (Record)

«Арсенал» ведет работу над трансфером Усмана Диоманде.

Как сообщает Goal со ссылкой на Record, лондонский клуб предложил « » 35 миллионов евро за 19-летнего защитника.

Однако португальцы не хотят продавать игрока дешевле 80 миллионов евро – такая сумма отступных указана в его контракте. Ранее сообщалось, что «Спортинг» отклонил предложение « » на сумму 30 миллионов евро.

провел 18 матчей и забил 2 гола за «Спортинг» в чемпионате Португалии. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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