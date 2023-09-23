«Арсенал» предложил 35 млн евро за 19-летнего защитника Диоманде. «Спортинг» хочет 80 млн (Record)

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Усман Диоманде Футбол

«Арсенал» ведет работу над трансфером Усмана Диоманде.

Как сообщает Goal со ссылкой на Record, лондонский клуб предложил «Спортингу» 35 миллионов евро за 19-летнего защитника. 

Однако португальцы не хотят продавать игрока дешевле 80 миллионов евро – такая сумма отступных указана в его контракте. Ранее сообщалось, что «Спортинг» отклонил предложение «Арсенала» на сумму 30 миллионов евро. 

Диоманде провел 18 матчей и забил 2 гола за «Спортинг» в чемпионате Португалии. Подробную статистику защитника можно найти здесь

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21 комментарий

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Иван Лапин
Ждем цену в 800 млн за 12 летнего школьника, который сыграл 1 игру на первенстве водокачки в Бразилии
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Канал ВАнал
80 миллионов? Набирайте Боули
+14
-4
+10
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Доминатор3000
Нормально Спортинг пиарит игрока,за счёт фейкового интереса Арсенала.
Салиба,Габриэль,Уайт,Тимбер,Кивиор.
Позиция ЦЗ не нуждается в усилении.
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Артур Азимов
Ответ Доминатор3000
Нормально Спортинг пиарит игрока,за счёт фейкового интереса Арсенала. Салиба,Габриэль,Уайт,Тимбер,Кивиор. Позиция ЦЗ не нуждается в усилении.
Диоманде один из многообещающих ЦЗ следующего поколения, это не секрет. К тому же, Диоманде является прямой заменой по профилю Салиба, которой до сих пор нет.
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Егор Крид58
Ответ Канал ВАнал
80 миллионов? Набирайте Боули
ты плохо знаешь Боули, он уже предложил 100🍋
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soldat2212
Ответ Никита Самарин
Тимбер травмирован (разрыв передних крестов), Уайт больше правый защитник.
А через 7 месяцев, когда вернётся Тимбер, что делать? Зачем плодить скамейку покупками за 80млн? Как было с Пепе)
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Demyan Grachev
в стате указан 1 гол)) спорц хватку не теряет))
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Malcolm
Они там на приколе?) В Бундеслигу надо скаутов отправлять, а не за португезами следить.
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Alfa Romeo
Ответ Фанат спорта01
у них с головой всё в порядке? какие 80млн за футболиста с 20матчами в футболе.
У португальцев всё норм. А у владельцев английских клубов, видимо, не очень
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Никита Смолов
Я так понимаю Спортинг вообще не пропускает мячи с таким защитником ?)
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Никита Самарин
Ответ Доминатор3000
Нормально Спортинг пиарит игрока,за счёт фейкового интереса Арсенала. Салиба,Габриэль,Уайт,Тимбер,Кивиор. Позиция ЦЗ не нуждается в усилении.
Тимбер травмирован (разрыв передних крестов), Уайт больше правый защитник.
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Karra
Ответ Demyan Grachev
в стате указан 1 гол)) спорц хватку не теряет))
второй в лиге европы
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Гусеконь
доят английские мешки
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Billy_Shears
Все так удивляются ценнику, как будто Челси недавно не выкинул лярд на сборную ноунеймов. Или мю не потратил 2 млрд на команду мечты...
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red hikkikomori
хз кто это, но все теперь знают что у Арсенала тоже денюжки водятся, так что все логично, да и в целом теперь АПЛ все хотят подоить
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Никита Самарин
Португальцы продавать умеют, так что будут выжимать деньги из англичан до последнего.
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Фанат спорта01
у них с головой всё в порядке?
какие 80млн за футболиста с 20матчами в футболе.
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