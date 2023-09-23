«Арсенал» предложил 35 млн евро за 19-летнего защитника Диоманде. «Спортинг» хочет 80 млн (Record)
«Арсенал» ведет работу над трансфером Усмана Диоманде.
Как сообщает Goal со ссылкой на Record, лондонский клуб предложил «Спортингу» 35 миллионов евро за 19-летнего защитника.
Однако португальцы не хотят продавать игрока дешевле 80 миллионов евро – такая сумма отступных указана в его контракте. Ранее сообщалось, что «Спортинг» отклонил предложение «Арсенала» на сумму 30 миллионов евро.
Диоманде провел 18 матчей и забил 2 гола за «Спортинг» в чемпионате Португалии. Подробную статистику защитника можно найти здесь.
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