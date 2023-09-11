«Арсеналу» интересен защитник «Спортинга» Диоманде. Его не продали «канонирам» за 30 млн евро летом

«Арсенал» хочет подписать защитника «Спортинга» Усмана Диоманде.

По информации Record, летом « » отклонил предложение « » по на сумму 30 миллионов евро. Лиссабонцы оценивают 19-летнего защитника примерно в 80 миллионов евро.

Сообщается, что «Арсенал» намерен вновь попытаться подписать Диоманде в предстоящее зимнее трансферное окно.

Подробно со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

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