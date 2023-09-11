«Арсеналу» интересен защитник «Спортинга» Диоманде. Его не продали «канонирам» за 30 млн евро летом
«Арсенал» хочет подписать защитника «Спортинга» Усмана Диоманде.
По информации Record, летом «Спортинг» отклонил предложение «Арсенала» по Диоманде на сумму 30 миллионов евро. Лиссабонцы оценивают 19-летнего защитника примерно в 80 миллионов евро.
Сообщается, что «Арсенал» намерен вновь попытаться подписать Диоманде в предстоящее зимнее трансферное окно.
Подробно со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.
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