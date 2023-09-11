«Арсеналу» интересен защитник «Спортинга» Диоманде. Его не продали «канонирам» за 30 млн евро летом

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы деньги Усман Диоманде Футбол

«Арсенал» хочет подписать защитника «Спортинга» Усмана Диоманде.

По информации Record, летом «Спортинг» отклонил предложение «Арсенала» по Диоманде на сумму 30 миллионов евро. Лиссабонцы оценивают 19-летнего защитника примерно в 80 миллионов евро.

Сообщается, что «Арсенал» намерен вновь попытаться подписать Диоманде в предстоящее зимнее трансферное окно.

Подробно со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
•milord•
Ответ Selim
80 лямов за ноунейма,мне это не нравится в футболе Наверное нравилось только если бы я был президентом Бенфики 🇵🇹🇵🇹🇵🇹😂😂😂🥶
А чего так мало смайликов?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Квасников
вообще не слышал за такого игрока.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mario14
80млн за 19 летнего ноунейма🤣, себе оставьте...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Selim
80 лямов за ноунейма,мне это не нравится в футболе
Наверное нравилось только если бы я был президентом Бенфики 🇵🇹🇵🇹🇵🇹😂😂😂🥶
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха Жданчик
888млн еще можно запросить....никто еще об этом не догался?? странно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcellu _
Ответ Selim
80 лямов за ноунейма,мне это не нравится в футболе Наверное нравилось только если бы я был президентом Бенфики 🇵🇹🇵🇹🇵🇹😂😂😂🥶
может Спортинга?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Selim
Ответ Marcellu _
может Спортинга?
Нет Спортинг в первые ноунейма за такие деньги продает,а Бенфика каждый сезон по 2-3 штуки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий