«Спартак» Кержакова выиграл 2 матча подряд после 3 поражений и идет 6-м в чемпионате Сербии

«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 матча чемпионата Сербии подряд.

В 8-м туре чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы дома обыграл «Вождовац» (1:0), забив гол на 92-й минуте.

Команда под руководством Кержакова выиграла два матча подряд после трех поражений.

После 8 туров «Спартак» из Суботицы занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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