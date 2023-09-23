«Спартак» Кержакова выиграл 2 матча подряд после 3 поражений и идет 6-м в чемпионате Сербии
«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 матча чемпионата Сербии подряд.
В 8-м туре чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы дома обыграл «Вождовац» (1:0), забив гол на 92-й минуте.
Команда под руководством Кержакова выиграла два матча подряд после трех поражений.
После 8 туров «Спартак» из Суботицы занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
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Если по количеству побед то на 4-е вышли,Чукаричкам и Важдовацу ещё играть,у них три победы,у Кержа 4,количество очков одинаковое пока,по 12.