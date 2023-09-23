«Спартак» Кержакова выиграл 2 матча подряд после 3 поражений и идет 6-м в чемпионате Сербии

Теги Александр Кержаков высшая лига Сербия Вождовац Спартак Суботица Футбол

«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 матча чемпионата Сербии подряд.

В 8-м туре чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы дома обыграл «Вождовац» (1:0), забив гол на 92-й минуте.

Команда под руководством Кержакова выиграла два матча подряд после трех поражений.

После 8 туров «Спартак» из Суботицы занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя_СПб
Давай, Керж, жми!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kunaguero
Ответ Aristokratt
Что за Бачка-Топола? новый конкурент двух гигантов? пост написал бы кто нибудь про этот клуб
Он уже написан. Нажми на тег клуба и пролистай немного вниз
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
Что за Бачка-Топола? новый конкурент двух гигантов? пост написал бы кто нибудь про этот клуб
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
За весь регулярный чемпионат (первые 30 туров) у Спартака в прошлом сезоне было лишь 5 побед. В этом сезоне уже 4 победы в 8 матчах)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Саше всяческих успехов!
Если по количеству побед то на 4-е вышли,Чукаричкам и Важдовацу ещё играть,у них три победы,у Кержа 4,количество очков одинаковое пока,по 12.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Так и до Московского может доиграть )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
"Спартак Кержакова" - это оксюморон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Непобедимы по субботам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Ответ Tigo_Volchara93
Жаль конечно, этого добряка ( я про то как он потерял заработанные миллиарды ( возможно один, но миллиард ) рублей ) Теперь приходится пыхтеть, и работать в чемпионате Сербии, большой респект ему за это
В Сербии тренеры за еду работают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий