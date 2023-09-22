Жоржиньо о титуле АПЛ: «У «Арсенала» хорошие шансы. Мы на верном пути, состав отличный»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Жоржиньо допускает, что «Арсенал» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.

«Еще только начало чемпионата, впереди много работы, выполнить которую непросто. Но мы на верном пути. Нужно сохранять спокойствие и усердно трудиться, потому что легко не будет.

Посмотрим, чем все закончится, но у нас хорошие шансы.

У нас хороший, даже отличный состав, у каждого будет возможность внести свой вклад», – отметил полузащитник.

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7 комментариев

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Mykytka
Все правда, и шанс бороться с Сити больше, чем у всех остальных, но бороться с Сити очень сложно.
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Gunner_14
После НГ прикидки можно будет делать. Пока что все остается так же, как и до сезона: «МС» — главный фаворит, из других команд наибольшие шансы составить конкуренцию им — у «Арсенала» и «Ливерпуля»
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Доминатор3000
Если бы не Пеп…
Ещё в том году бы выиграли.
Арсенал хорош,летит команда.
Всё как и в том году.
Но этого было мало,побед с Энфилда,Этихада и Олд Траффорда не привезли,может в этом году.
Может команда крепче стала…
Нужен сбой у Сити,серьёзный.
И в этот раз отрыв не дать отыграть.
Нужен сбой у Сити….
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Евгений Шазиев
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Ответ Доминатор3000
Если бы не Пеп… Ещё в том году бы выиграли. Арсенал хорош,летит команда. Всё как и в том году. Но этого было мало,побед с Энфилда,Этихада и Олд Траффорда не привезли,может в этом году. Может команда крепче стала… Нужен сбой у Сити,серьёзный. И в этот раз отрыв не дать отыграть. Нужен сбой у Сити….
А может вместо сбоя противника, нужен свой собственный рывок?
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Доминатор3000
Ответ Евгений Шазиев
А может вместо сбоя противника, нужен свой собственный рывок?
Хорошо бы 😌
Но и сбой горожан был бы кстати.
АПЛ нужен новый чемпион.
Гегемония Сити наскучивает.
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