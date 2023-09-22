Жоржиньо о титуле АПЛ: «У «Арсенала» хорошие шансы. Мы на верном пути, состав отличный»

Жоржиньо допускает, что «Арсенал» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.

«Еще только начало чемпионата, впереди много работы, выполнить которую непросто. Но мы на верном пути. Нужно сохранять спокойствие и усердно трудиться, потому что легко не будет.

Посмотрим, чем все закончится, но у нас хорошие шансы.

У нас хороший, даже отличный состав, у каждого будет возможность внести свой вклад», – отметил полузащитник.

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