Жоржиньо о титуле АПЛ: «У «Арсенала» хорошие шансы. Мы на верном пути, состав отличный»
Жоржиньо допускает, что «Арсенал» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.
«Еще только начало чемпионата, впереди много работы, выполнить которую непросто. Но мы на верном пути. Нужно сохранять спокойствие и усердно трудиться, потому что легко не будет.
Посмотрим, чем все закончится, но у нас хорошие шансы.
У нас хороший, даже отличный состав, у каждого будет возможность внести свой вклад», – отметил полузащитник.
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Ещё в том году бы выиграли.
Арсенал хорош,летит команда.
Всё как и в том году.
Но этого было мало,побед с Энфилда,Этихада и Олд Траффорда не привезли,может в этом году.
Может команда крепче стала…
Нужен сбой у Сити,серьёзный.
И в этот раз отрыв не дать отыграть.
Нужен сбой у Сити….
Но и сбой горожан был бы кстати.
АПЛ нужен новый чемпион.
Гегемония Сити наскучивает.