Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до 2028 года
Мартин Эдегор продлил контракт с «Арсеналом».
24-летний полузащитник продлил контракт до 2028 года.
В прошлом сезоне норвежец поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 голевых передач.
В этом сезоне Эдегор провел 5 матчей в АПЛ и забил два гола. Статистику игрока смотрите здесь.
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Эдегор капитан,лидер и звезда! Артета молодец что настоял на выкупе его у Реала, авансом, 100% попадание.
Наконец-то не будет распродажи звезд у Арсенала, как это обычно бывало ранее
во-первых невероятный личный прогресс, который он предвидел и был в нем уверен
а во-вторых, выстроенная связь Эдегора с клубом, во многом думаю благодаря повязке и приходящей с ней ответственностью, теперь Эдегор в каждом интервью не скрывает, что он дома, это его клуб, его проект и тут он лидер
Приятно наблюдать