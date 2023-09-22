Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до 2028 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор продлил контракт с «Арсеналом».

24-летний полузащитник продлил контракт до 2028 года.

В прошлом сезоне норвежец поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 голевых передач.

В этом сезоне Эдегор провел 5 матчей в АПЛ и забил два гола. Статистику игрока смотрите здесь.

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30 комментариев

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Malcolm
прекрасная новость с утра🔥🔥🔥
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ottomann
Новость Бомба! Арсенал молодцы, всех лидеров продлили!

Эдегор капитан,лидер и звезда! Артета молодец что настоял на выкупе его у Реала, авансом, 100% попадание.

Наконец-то не будет распродажи звезд у Арсенала, как это обычно бывало ранее
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Артём Лапицкий
Артета конечно гений, что дал повязку ему авансом:
во-первых невероятный личный прогресс, который он предвидел и был в нем уверен
а во-вторых, выстроенная связь Эдегора с клубом, во многом думаю благодаря повязке и приходящей с ней ответственностью, теперь Эдегор в каждом интервью не скрывает, что он дома, это его клуб, его проект и тут он лидер
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Bergkamp007
Отлично💪 Рад, что лидер раздевалки, с нами надолго!
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Дмитрий Турецкий
Ответ А. Мостовой
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ну куда уж проще😄иди проспись
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Влад Белянский
Сердце Арсенала, Диспетчер Арсенала
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Алексей Агеев
Эдегор неплохо так намаялся по ходу карьеры и теперь, когда наконец заиграл на топ-уровне, думаю, и сам никуда не хочет уходить. Тем более что и состав подобрался амбициозный
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Евгений Суворов
Отличная новость, Эдегор топ!
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Andrey Ashhabadskiy
аж слезы...даже не верится....
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Джанлука Нальюка
Очень нравится как игрок. Отличная техника, пас, поставленный удар.
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denimo21
Офигеть, ему только 24. А такое ощущение , что ему уже за 30. Столько лет на слуху
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Doctor Draude
ну наконец-то 👌
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Faulheit
Ответ VERBLYUD
Лучший Норвежский игрок АПЛ!
как же тебя корёжит от Холланда. Завтра претендентом на зм будет Эдегор и ты уже будешь считать Берга лучшим Норвегом
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krasno-siniyman
Как болельщик МЮ мне нравится тот проект, который строит Артета и капитан команды Эдегор как душа этого самого проекта
Приятно наблюдать
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Али Алиев
Капитанская повязка забита в Арсеналу надолго.
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FNT
Роскошно. Если удастся сохранить тренд развития и повыигрывать в ближайшие годы, шутка Лукомского про статую может стать пророческой.
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Prokuror Prokurorov
Провальный трансфер для Реала.
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Ashot Kafka
Не особо верил в него после провальных аренд Суареса и Себальоса, но как же я ошибался. Определенно один из лучших трансферов Арсенала в истории, одно удовольствие за его игрой наблюдать
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Виьалий
задался денёк. странный для меня, спокойный
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Виьалий
перепишу. он не производит мегавзрыв. он на своем месте. удар всегда был. заметьте, господа, чем больше левшей, тем команда веселей
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Давай Так
У-у-у, а ему уж 24. А я-то думал.
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bubareska
Новый Фабрегас для Арсенала. Лишь бы только не ушел потом
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kodgong
Ответ VERBLYUD
Лучший Норвежский игрок АПЛ!
Холланд: Я что шутка какая то?))
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Эркинбек Апаканов
Ответ VERBLYUD
Причем тут Холанд? Ограниченные замыкатели вообще не должны претендовать на статус лучшего игрока. У Эдегора сейчас нет соперников среди Норвежцев.
что ещё можно жать от мессиглоров)))
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Egorushka56
Ответ Bergkamp007
Отлично💪 Рад, что лидер раздевалки, с нами надолго!
А у МЮ, братан, кто лидер раздевалки, подскажи))
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