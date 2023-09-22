Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до 2028 года

Мартин Эдегор продлил контракт с «Арсеналом».

24-летний полузащитник продлил контракт до 2028 года.

В прошлом сезоне норвежец поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 голевых передач.

В этом сезоне провел 5 матчей в и забил два гола. Статистику игрока смотрите здесь.

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