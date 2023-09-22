«Реал» запускает сеть ресторанов быстрого питания. Первый откроется в Мексике
«Реал» запустит сеть ресторанов.
Мадридский клуб объявил о запуске сети ресторанов быстрого питания, в которых главной ценностью станет качество продуктов.
С помощью ресторанов «Реал» рассчитывает расширять бренд клуба по всему миру.
Открытие первого ресторана, который будет называться UNO By Real Madrid, планируется в октябре 2023 года в Мексике.
Фото: realmadrid.com
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