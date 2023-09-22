«Реал» запускает сеть ресторанов быстрого питания. Первый откроется в Мексике

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Питание Футбол

«Реал» запустит сеть ресторанов.

Мадридский клуб объявил о запуске сети ресторанов быстрого питания, в которых главной ценностью станет качество продуктов.

С помощью ресторанов «Реал» рассчитывает расширять бренд клуба по всему миру.

Открытие первого ресторана, который будет называться UNO By Real Madrid, планируется в октябре 2023 года в Мексике.

Фото: realmadrid.com

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22 комментария

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Xabi Alonso78
Название: "Азар и точка"
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Rus Donskoy
Ответ Xabi Alonso78
Название: "Азар и точка"
азар и почка
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Tornado S
второй откроется в саудовской Аравии, третий в Марокко
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Jadie James
И подадим жареных барсуков
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Сергей Максимюк
ригоберка для себя рестик ищет?
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Илья Белкин
каталонцы шутят про изнасилования и тд, когда у самих в академии тренер педофил работал🗿
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андрей быцюк
Ответ Zed_patriot
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покупаешь восемь бургеров с барсуком- два сине гранатовых пепси в подарок
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Очевидное невероятное
голодный реал
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Rainn
Zarma уже встала в очередь
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Kuryanin
Сырники от тети Глаши?
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добрый грек
и слоган " помним тебя, легенда!" с фоткой Азара.
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Remedy
Удивительно, что только сейчас их это осенило. Я предлагал им это 10 лет назад)
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Ansu Fati
Ответ Jadie James
И подадим жареных барсуков
Главное не дать им забить 6))
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Asker Nourusov
Ответ rigobersong
Для педофилов?:)
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