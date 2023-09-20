Андре Онана: «Заменить Де Хеа не так-то просто. Не думаю, что я в «МЮ» из-за игры ногами, прежде всего мне надо защищать ворота»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Андре Онана Футбол

Андре Онана объяснил, за что его взяли в «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что я здесь потому, что хорошо играю ногами. Прежде всего мне надо защищать ворота – вот почему я здесь.

Самое главное – это команда, мы здесь для того, чтобы побеждать. Если команде нужна моя игра ногами, я буду хорошо играть ногами. Но все зависит от ситуации, от того, высокий у нас блок или низкий.

Заменить Давида Де Хеа не так-то просто. Начало сезона получилось не таким, каким мы хотели, но все сложится хорошо, я очень в этом уверен.

Мы все должны сделать шаг вперед. Когда я вижу, как мы работаем, то обретаю уверенность и воодушевление», – сказал голкипер «МЮ».

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18 комментариев

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chikisiki
Де Хеа лучше чем этот Онана
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Тимур Кокоев
Неприятный персонаж..
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Today I feel Qatari
Ну а что же ты их не защищаешь тогда?
+6
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ArnoNeputevy
А зачем было отказываться от Де Хеа? В прошлом сезоне он вытащил множество игр - и 3 место, в значительной мере, его заслуга. Он в отличном возрасте. Да, у него было 5-6 обидных ошибок за сезон, в том числе, в финале Кубка Англии - но сколько он спасал. Де Хеа очень сильный вратарь - именно как вратарь, по игре на линии, - а Онана средний.
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Today I feel Qatari
Пока единственное чем запомнился - это наехал на Магуайра чтобы получить плюсики. Впрочем на спортсе это также работает
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City 100 points
С какого решили, что он хорош в игре ногами? Вообще не видно.
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VERBLYUD
Ответ ArnoNeputevy
А зачем было отказываться от Де Хеа? В прошлом сезоне он вытащил множество игр - и 3 место, в значительной мере, его заслуга. Он в отличном возрасте. Да, у него было 5-6 обидных ошибок за сезон, в том числе, в финале Кубка Англии - но сколько он спасал. Де Хеа очень сильный вратарь - именно как вратарь, по игре на линии, - а Онана средний.
Скажи это позорным фанатам МЮ, которые хейтили этого тащера после каждой маленькой ошибки.
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llolishe
Ну поэтому Онана ногами чаще отбивает мяч после ударов соперника чем руками сейвит-ведь его купили за игру ногами пхахахаха
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Grime Font
в мю ещё нужен тот, кто будет защищать ворота от самого онана
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Born is the King
Главное бить не по центру и Онана обязательно пропустит минимум 3ку
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bibendum
А что ты, аноныч, на мартинеса не наехал в матче с Брайтоном? Или на кентов не обижаются? А ведь это официальный матч был. Не товарняк, как у Маги был. Чего язык спрятал?
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