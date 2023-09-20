Андре Онана: «Заменить Де Хеа не так-то просто. Не думаю, что я в «МЮ» из-за игры ногами, прежде всего мне надо защищать ворота»

Андре Онана объяснил, за что его взяли в «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что я здесь потому, что хорошо играю ногами. Прежде всего мне надо защищать ворота – вот почему я здесь.

Самое главное – это команда, мы здесь для того, чтобы побеждать. Если команде нужна моя игра ногами, я буду хорошо играть ногами. Но все зависит от ситуации, от того, высокий у нас блок или низкий.

Заменить Давида Де Хеа не так-то просто. Начало сезона получилось не таким, каким мы хотели, но все сложится хорошо, я очень в этом уверен.

Мы все должны сделать шаг вперед. Когда я вижу, как мы работаем, то обретаю уверенность и воодушевление», – сказал голкипер « ».

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