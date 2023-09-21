Пока «Стад де Франс» в Сен-Дени находится в режиме ожидания регбийных матчей чемпионата мира, на «Парк де Пренс» продолжается большой футбол. 24 сентября состоится встреча между действующим чемпионом ПСЖ (11-кратным, если кто забыл) и «Марселем» (9-кратный чемпион, у которого есть и трофей Лиги чемпионов). Обе команды в этом году в еврокубках, но в разных турнирах. Что уже есть в активе этих клубов после первого тура группового этапа еврокубков?

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ПСЖ

В который раз «ПСЖ» занялся решением сложной лигочемпионской задачи, к решению которой был близок в сезоне 2019/20. В первом туре в игре против «Боруссии» парижане имели явное преимущество почти по всем параметрам, но забили два гола только во втором тайме, причём счёт был открыт с пенальти. Отличились Килиан Мбаппе, забивший 11-метровый удар, и Ашраф Хакими с передачи Витиньи. Три очка есть, но это только начало турнира. Почти через две недели будет матч против «Ньюкасла».

Если говорить о турнирном положении, то, как это ни удивительно, после 5 туров действующие чемпионы занимают 5-е место. В их активе две победы, две ничьи и одно поражение. Причём проиграли они в 5-м туре в матче против «Ниццы», где было забито 5 голов (счёт 2:3 в пользу «Ниццы»). В активе 8 очков, до первого места отставание 11, и конкуренты находятся очень плотно по отношению друг к другу. Парижанам впервые за долгое время придётся бросить серьёзные силы на возвращение своего лидерства, но их конкурент в лице «Марселя» тоже хочет зацепиться за первое место.

Прогноз на матч Аякс – Фейеноорд

Марсель

Занявший 3-е место в минувшем чемпионате Франции «Марсель» попал в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, но проиграл по пенальти «Панатинаикосу» и в итоге довольствуется теперь групповым этапом Лиги Европы. В первом туре он устроил грандиозный бой с «Аяксом»: уступая в первом тайме 0:2, он успел отыграться к перерыву, затем пропустил третий и снова сравнял счёт. На табло свои фамилии записали Карлуш Боржеш, Стевен Бергейс и Кеннет Тайлор. Ничья 3:3 как итог зрелищной игры, но это не даёт ему никаких бонусов в плане турнирного положения. Через две недели будет игра против «Брайтона».

Что касается Лиги 1, то там у марсельцев положение лучше, чем у парижан. 3-е место: 2 победы, 3 ничьи и 9 очков. Они в двух очках от первого места, которое удерживает «Монако». Им обыграны «Реймс» (2:1) и «Брест» (2:0), а вничью марсельцы разошлись с «Тулузой» (0:0), «Нантом» (1:1) и «Метцем» (2:2). Поражений нет, но велик риск, что даже в этой графе может после 6-го тура исчезнуть «баранка».

Прогноз

Для начала ознакомимся с Google-инфографикой предстоящей встречи. Она содержит информацию о дате игры (24 сентября, 21:45 мск.) и сведения о пяти предыдущих встречах каждой из команд. Шансы на исход оцениваются так: 58% на победу ПСЖ, 22% на ничью и 20% на победу «Марселя». Эти данные можно сверить с букмекерской конторой BetBoom, которая предоставляет более подробную информацию по прогнозам на события матча. Итак, насколько совпадает этот расклад с мнением букмекеров?

BetBoom предлагает следующие коэффициенты: 1.61 на ПСЖ, 4.36 на ничью и 5.15 на «Марсель». В принципе, есть корреляция между оценкой Google и BetBoom: шансы на ничью и победу «Марселя» оцениваются достаточно близко, но в победе «ПСЖ» букмекеры здесь не сомневаются. Видимо, поражение от «Ниццы» пока стоит расценивать только как досадную случайность, а не закономерность. Но если ПСЖ и там не наберёт три очка… Впрочем, давайте оставим эти рассуждения и обратимся к тоталам.

В этот раз букмекеры предлагают в качестве оптимальных тоталы больше и меньше 3: коэффициенты 1.87 и 1.97 соответственно. У «Марселя» тотал больше 3 в матчах Лиги 1 был сыгран только один раз, но результативная игра против «Аякса» позволяет сделать два вывода: 1) защита может чудить неоднократно; 2) группа атаки может реализовывать свои моменты. Плюс у ПСЖ тот самый зловещий тотал «Ниццы» подчеркнул: парижская команда может быть обыграна и теми, кто не играет в Лиге чемпионов. Но всё же не стоит забывать, что ПСЖ даже после ухода игроков всё ещё остаётся грозной силой.

Можно поставить в качестве эксперимента на тотал всего матча меньше 2.5 с кэфом 2.54 или больше 3.5 с кэфом 2.35, если вы любите рисковать. По индивидуальным тоталам скажем следующее: оптимальный тотал на голы ПСЖ здесь составляет больше 1.75 (за 1.72), а на голы «Марселя» он приближается к отметке больше 1 (за 1.92). По форе мы скажем, что предлагаются минусовая фора ПСЖ (-1) за 2.08 и плюсовая (+1) для марсельцев за 1.78. На нулевую фору парижан предлагается кэф 1.29, а на марсельцев он достигает аж 3.71.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 за 1.97.

ПСЖ пока не на пике формы и не показывает убедительную игру: даже победа над «Боруссией» оказалась сложной. «Марселю» пока везёт, поскольку и на 3-м месте они идут, и яркий матч с «Аяксом» выдали. Но всё-таки марсельцы до лигочемпионского уровня не достают. На что поставить? Лучше на тотал, поскольку у ПСЖ гарантий трёх очков тоже нет. И возможно, что тотал меньше 3: вряд ли команды погонятся за целью показать очередное голевое шоу.

Где смотреть матч ПСЖ – Марсель

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