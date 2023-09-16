Филимонов о том, нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля: «Это замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти, чтобы сделать из команды боеспособную единицу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов ответил на вопрос о возможной смене тренера в «Спартаке».

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счету замена шила на мыло.

Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», – сказал бывший вратарь красно-белых. 

После 7 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. 

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9 комментариев

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T622222
Мостовой - только он!
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Александр Чидакин
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Юран
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Анатолий Дегтярёв
Как кто? Царь конечно же!
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Spaten
Ты как челобитную Царю подаёшь?
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Glukinho
все мы знаем его
мо! парапарапарам
сто! парапарапарам
вой! пурупурупупум
мо! сто! вой!
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Алексей Петров
Ахахахах, понятно кто !!!
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Лжетрофеич
"Валера к нам не поедет"
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Посторонним В
Шило на мыло? Как он это определил?)) Допустим Абаскаль - шило, ок, но тот, кто его заменит пока не очевиден. Почему Филимонов решил, что это будет непременно мыло? А если наймут, к приеру, зубило?))
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NIK7478
Потому что тренеров приглашали не тех! То Тедеско, попрыгунчик, то Абаскаль непонятный появился! Откуда будут результаты?! Нужен тренер, достойный уровня топ-куба РПЛ, хотя бы.
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