Филимонов о том, нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля: «Это замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти, чтобы сделать из команды боеспособную единицу»

Александр Филимонов ответил на вопрос о возможной смене тренера в «Спартаке».

«Нужно ли « » менять ? Это по большому счету замена шила на мыло.

Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», – сказал бывший вратарь красно-белых.

После 7 проведенных туров Мир «Спартак» набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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