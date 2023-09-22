Моуринью о 2:1 с «Шерифом»: «Понравилась реакция «Ромы» во втором тайме. Победили заслуженно»

Теги Рома Жозе Моуринью Лига Европы УЕФА Шериф Ромелу Лукаку Футбол

Жозе Моуринью оценил победу «Ромы» над «Шерифом» (2:1) в Лиге Европы.

«Первый тайм мне не понравился ни в плане индивидуальных, ни командных действий. Мы играли медленно, не контролировали игру, и это чудо, что мы повели 1:0, учитывая то, что удалось создать.

Но мне понравилась реакция команды во втором тайме и то, как мы не давали сопернику отобрать мяч. Мы победили заслуженно.

Футболист с такими физическими данными, как Лукаку, должен играть. Но ему нужно наладить взаимодействие с партнерами. Я хотел заменить его раньше, но сомневался, поскольку уже сделал четыре замены», – сказал главный тренер «Ромы».

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2 комментария

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Dvin
Начался долгий путь за чашкой. Сделан первый шажочек 🇮🇹
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Ovsyankin
Выиграли с ленцой, но Лукаку если будет играть в группе уже в этом году станет лучшим бомбардиром турнира, там соперники на избиение, особенно дома
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