Лукаку забил в 12 матчах ЛЕ подряд. У форварда 16 мячей на этом отрезке, серия длится с 2014-го

Теги Рома серия А Италия Лига Европы УЕФА Шериф Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку продлил серию матчей с голами в Лиге Европы.

«Рома» играет с «Шерифом» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (2:1). 

Лукаку забил второй гол римлян на 65-й минуте этого матча. Бельгиец отличался забитыми мячами в каждой из 12 последних игр в этом турнире. Всего на его счету 16 голов на этом отрезке.

Результативная серия Лукаку в ЛЕ началась в ноябре 2014 года, когда он, играя за «Эвертон», поразил ворота «Вольфсбурга». 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

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5 комментариев

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QWertY
Зато у Челси есть топарь Джексон с 1 голом)
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Человек1991
Лукака уже 21 гол в Лиге Европы , лучшие бомбардиры турнира: Хунтэлаар и Фалькао по 30 голов . ) Правда у Клааса 50 игр , а у Радамеля 30 . ) у Лукаку 34 .
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Ебздрогыч
А прикиньте если бы он в Севилье в ЛЕ играл - остальным вообще можно было бы не участвовать
+2
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