Лукаку забил в 12 матчах ЛЕ подряд. У форварда 16 мячей на этом отрезке, серия длится с 2014-го

Ромелу Лукаку продлил серию матчей с голами в Лиге Европы.

« » играет с « » на выезде в 1-м туре группового этапа (2:1).

забил второй гол римлян на 65-й минуте этого матча. Бельгиец отличался забитыми мячами в каждой из 12 последних игр в этом турнире. Всего на его счету 16 голов на этом отрезке.

Результативная серия Лукаку в ЛЕ началась в ноябре 2014 года, когда он, играя за «Эвертон», поразил ворота «Вольфсбурга».

Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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