Лукаку забил в 12 матчах ЛЕ подряд. У форварда 16 мячей на этом отрезке, серия длится с 2014-го
Ромелу Лукаку продлил серию матчей с голами в Лиге Европы.
«Рома» играет с «Шерифом» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (2:1).
Лукаку забил второй гол римлян на 65-й минуте этого матча. Бельгиец отличался забитыми мячами в каждой из 12 последних игр в этом турнире. Всего на его счету 16 голов на этом отрезке.
Результативная серия Лукаку в ЛЕ началась в ноябре 2014 года, когда он, играя за «Эвертон», поразил ворота «Вольфсбурга».
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
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