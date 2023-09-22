Крейчи, Адли и Боржеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа .

Хавбек « » забил гол и сделал результативный пас в матче с «Хэкеном» (4:0).

Защитник « » забил гол в игре с «Маккаби» Хайфа (3:0), а также совершил 2 отбора и 8 раз возвращал владение мячом.

Хавбек «Аякса» Карлуш Боржеш забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Марселем» (3:3).

Хавбек пражской «Спарты» Ладислав Крейчи сделал дубль в игре с кипрским «Арисом» (3:2), а также 9 раз возвращал владение мячом.

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