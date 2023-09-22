Кечинов об РПЛ: «Зенит» – единственный фаворит. Клуб идет по своему чемпионскому графику»

Валерий Кечинов считает «Зенит» главным фаворитом сезона Мир РПЛ.

«Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке – это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход.

Я думаю, что петербургский клуб идет по своему чемпионскому графику. Дело даже не в ходе, а в том, как команда играет. Они выглядят очень прилично. Плюс есть хорошие приобретения, которые «Зенит» сделал летом. Это все играет им на руку.

Поэтому, наверное, все-таки «Зенит» – главный фаворит сезона в борьбе за победу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

После 8 проведенных туров Мир «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» на 1 балл.

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