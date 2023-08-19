«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! После ухода Малкома у них надломилась игра. Красно-белые свои голы забьют, главное не начудить в обороне». Кечинов о матче РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Малком Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов уверен, что «Спартаку» по силам выиграть у «Зенита».

«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у красно-белых. Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах.

«Зенит» находится не в очень хорошем состоянии. После ухода Малкома у них надломилась игра. И они пока что не могут найти выход из этой ситуации. Все победы даются им очень тяжело.

При должном настрое и концентрации «Спартак» должен выдать свой лучший матч в этом сезоне. Уверен, что «Спартак» свои голы точно забьет. Главное не начудить в обороне и не допустить детских ошибок.

«Спартак» – мой фаворит в завтрашней игре! Очень верю в победу красно-белых», – сказал бывший полузащитник московской команды.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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10 комментариев

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Назар Игорь
Ажиотаж как будто это последний матч сезона.
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Архитектор Мендисабаль
Дополнительную порцию борща с желудями этому уверовавшему!
+2
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Спартак Уокер
Голов 5 точно будет
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леннорыч-абрамович
Спартак упорно продолжает праздновать своё очередное чемпионство. Жаль, что у Зенита и без Малкома, наверняка, найдётся свой Бикфалви.
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Сергей48
Видеться мне голов в матче будет много! А игра зрелищной!
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vulturecrow
такое редко случается, но буду болеть за Спартак.
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Mixet.spb
Ответ леннорыч-абрамович
Спартак упорно продолжает праздновать своё очередное чемпионство. Жаль, что у Зенита и без Малкома, наверняка, найдётся свой Бикфалви.
Ну, блин. При всем уважении к Малкому, Биквалфи - Эпик)
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GC oK
Ответ Mixet.spb
Ну, блин. При всем уважении к Малкому, Биквалфи - Эпик)
Вообще-то он Эрик
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Mixet.spb
Ответ Спартак Уокер
Голов 5 точно будет
После таких комментариев меньше 4х не заходило)
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