«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! После ухода Малкома у них надломилась игра. Красно-белые свои голы забьют, главное не начудить в обороне». Кечинов о матче РПЛ
Валерий Кечинов уверен, что «Спартаку» по силам выиграть у «Зенита».
«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у красно-белых. Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах.
«Зенит» находится не в очень хорошем состоянии. После ухода Малкома у них надломилась игра. И они пока что не могут найти выход из этой ситуации. Все победы даются им очень тяжело.
При должном настрое и концентрации «Спартак» должен выдать свой лучший матч в этом сезоне. Уверен, что «Спартак» свои голы точно забьет. Главное не начудить в обороне и не допустить детских ошибок.
«Спартак» – мой фаворит в завтрашней игре! Очень верю в победу красно-белых», – сказал бывший полузащитник московской команды.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
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