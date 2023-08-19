«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! После ухода Малкома у них надломилась игра. Красно-белые свои голы забьют, главное не начудить в обороне». Кечинов о матче РПЛ

Валерий Кечинов уверен, что «Спартаку» по силам выиграть у «Зенита».

«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у красно-белых. Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах.

«Зенит» находится не в очень хорошем состоянии. После ухода у них надломилась игра. И они пока что не могут найти выход из этой ситуации. Все победы даются им очень тяжело.

При должном настрое и концентрации «Спартак» должен выдать свой лучший матч в этом сезоне. Уверен, что «Спартак» свои голы точно забьет. Главное не начудить в обороне и не допустить детских ошибок.

«Спартак» – мой фаворит в завтрашней игре! Очень верю в победу красно-белых», – сказал бывший полузащитник московской команды.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?